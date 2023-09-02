TKG'den ODTÜ Rektörlüğü'ne: Rektörlüğün kararı gayrimeşrudur, tanımıyoruz

ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin rektörlük binası önünde yapılacak eylemlerin 'adli ve idari işlemlere konu olacağını' söyledi.

Bunun üzerine TKG ODTÜ'den "Rektörlüğün kararı gayrimeşrudur, tanımıyoruz. ODTÜ'nün mücadele geleneği, bu köhnemiş düzenle birlikte okulumuzdaki temsilcisini de alaşağı edecektir. Okulumuza ve ülkemize sahip çıkmak için mücadeleye!" açıklaması yapıldı.