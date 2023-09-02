TKG'den ODTÜ Rektörlüğü'ne: Rektörlüğün kararı gayrimeşrudur, tanımıyoruz

ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin rektörlük binası önündeki eylemlerini engelleyecek yeni bir girişimde bulundu. 

Haber Merkezi

ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin rektörlük binası önünde yapılacak eylemlerin 'adli ve idari işlemlere konu olacağını' söyledi.

Bunun üzerine TKG ODTÜ'den "Rektörlüğün kararı gayrimeşrudur, tanımıyoruz. ODTÜ'nün mücadele geleneği, bu köhnemiş düzenle birlikte okulumuzdaki temsilcisini de alaşağı edecektir. Okulumuza ve ülkemize sahip çıkmak için mücadeleye!" açıklaması yapıldı.

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ODTÜ Rektörlüğü'nden öğrencilerin rektörlük binası önünde eylem yapmasına yasak