ODTÜ Rektörlüğü'nden öğrencilerin rektörlük binası önünde eylem yapmasına yasak

ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin rektörlük binası önündeki eylemlerini engelleyecek yeni bir girişimde bulundu.

Rektörlükten bugün yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine aykırı şekilde izin almaksızın ODTÜ Rektörlük Binası önünde basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, şenlik yapma, oturma ve sair eylemlerin yasak ve suç kapsamında olduğu söylendi. Açıklamada, söz konusu davranışları sergileyenlerin, mevzuat çerçevesinde, adli ve idari işlemlere konu olduğu belirtildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun “Yasak Yerler” başlıklı 22'nci ve “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri” başlıklı 23'üncü maddelerine değinilen açıklamada, kanunun “Yasaklara Aykırı Hareket” başlığını taşıyan 28’inci maddesinde de Kanun’a aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanların, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının hüküm altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu bağlamda 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren ODTÜ Kampüsü dahilinde yasalarla sınırlı olmak kaydıyla basın açıklaması ve benzeri faaliyetler için İİBF A Binası önü ve Fizik Bölümü Üçlü Amfi önü söz konusu faaliyetlerin yapılabileceği bölgeler olarak belirlendiği kaydedildi.