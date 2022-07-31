TKG'den ODTÜ açıklaması: 6 Ağustos'ta Devrim'de mezun olacağız! 

Türkiye Komünist Gençliği ODTÜ rektörlüğünün Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet törenlerini yasaklama çabalarına karşı 6 Ağustos'ta Devrim Stadyumu'nda olacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ODTÜ Rektörlüğü'nün yasaklama girişimlerine karşın 6 Ağustos'ta ODTÜ Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenlerine çağrıda bulundu.

TKG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "6 Ağustos'ta Devrimde Mezun olacağız!" denilerek "Hep birlikte düzen güçlerinin gölge düşüremeyeceği bir coşku ve kararlılıkla eşit, özgür ve yeni bir ülkeye olan inancımızı artıralım" çağrısı yapıldı.

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