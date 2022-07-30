ODTÜ'de Mezunlar Günü'nde Rektörlük önünde eylem

ODTÜ'de Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenini iptal eden rektörlüğün bu kararını tanımayacağını ilan eden ODTÜ'lüler, bugün Mezunlar Günü dolayısıyla Rektörlük önünde eylemdeydi.

Bugün 10.00'da rektörlük önünde bir araya gelen ODTÜ'lüler, hem rektörlüğün Devrim'de mezuniyet buluşmasını engellemeye yönelik kararını kınadı, hem de Mezunlar Günü'nü kutladı.