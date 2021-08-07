TKG'den konferans: Gelecek için çağırıyoruz, sosyalizmi örgütlüyoruz!

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlediği Geleceğe Çağrı Konferansı için yüzlerce genç bir araya gelirken "TKG ne için mücadele eder?" ve "Neden örgütlenmeliyiz?" başlıkları tartışıldı.

Konferansın ilk oturumuna Emek Gençliği ve Yunanistan Komünist Gençliği'nden (Kommounistiki Neolea Elladas, KNE) davetliler de katıldı. KNE, iki ülke gençliğinin maruz kaldığı ortak sorunlara dikkat çeken bir selamlama konuşması yaptı ve iki ülke gençliğinin de tek kurtuluşlarının örgütlenerek kapitalist düzeni yıkmaktan geçtiğine dikkat çekti.

Konferans TKG'nin birçok örgütü tarafından sunumlara dair yapılan katkı ve önerilerin okunmasıyla sona erdi.

Yarın Konferans'ın ikinci günü için buluşulacak.