TKG'den Erdoğan'ın 'Kiralarda abartılacak bir şey yok' sözlerine yanıt: Saraydan öyle görünmüyor olabilir 

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Cuma günü yaptığı açıklamayla üniversitelerin birçoğunun yüz yüze eğitime başlayacak olmasıyla gündeme gelen yurt ve kira sorununa dönük taleplerini dile getirmişti. “Barınma haktır ve haklarımız satılık değil" denilen açıklamada, mevcut sorunun bir plansızlık ve rant problemi olduğu vurgulandı.

İktidardan ve muhalefet partilerinden öğrencilerin barınma krizine dair çeşitli açıklamalar gelirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kiralarda abartılacak bir şey yok” diyerek tepki çeken bir açıklama yaptı.

Türkiye Komünist Gençliği, Salı günü 18.30'da Beşiktaş Meydanı'nda konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın skandal açıklaması hakkında görüşünü sorduğumuz TKG sözcüsü Mehmet Erçetin şöyle konuştu:

“İktidarın ya da bu işten inanılmaz kârlar edinen emlak zenginlerinin açıklamaları şaşırtıcı değil, saraydan abartılacak bir şey yok gibi görünebilir ancak zaten başka bir zihniyete sahip olsalar 2021 yılında 'barınma krizi' diye utanç verici bir olaydan bahsedemezdik. Bir başka şaşırtıcı olmayan şey ise düzen muhalefetinin konuya dair gerçeklikten kopuk açıklamaları. Türkiye'de gençlerin birlikte ve örgütlü hareket etmesinin önüne geçen umut taciri “vaatler siyasetinin" sonuçları ortada. AKP'nin de benzer argümanlarla ortaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Bize düşen görev, açıklamamızda da belirttiğimiz gibi ortak sorunlara sahip milyonlarca öğrencinin beraber hareket etmesini sağlamak. Salı gününe yaptığımız çağrı böyle bir içeriğe sahip: Geçici çözümleri ya da oyalanmayı kabul etmiyoruz. Binlerce boş konut varken insanları üniversite okumaktan vazgeçirecek bir çaresizliğe iten düzene karşı yalnız değiliz.”