TKG'den Erdoğan'ın 'Kiralarda abartılacak bir şey yok' sözlerine yanıt: Saraydan öyle görünmüyor olabilir 

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Cuma günü yaptığı açıklamayla üniversitelerin birçoğunun yüz yüze eğitime başlayacak olmasıyla gündeme gelen yurt ve kira sorununa dönük taleplerini dile getirmişti. “Barınma haktır ve haklarımız satılık değil" denilen açıklamada, mevcut sorunun bir plansızlık ve rant problemi olduğu vurgulandı.
İktidardan ve muhalefet partilerinden öğrencilerin barınma krizine dair çeşitli açıklamalar gelirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kiralarda abartılacak bir şey yok” diyerek tepki çeken bir açıklama yaptı.
Türkiye Komünist Gençliği, Salı günü 18.30'da Beşiktaş Meydanı'nda konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağını duyurmuştu.
Erdoğan'ın skandal açıklaması hakkında görüşünü sorduğumuz TKG sözcüsü Mehmet Erçetin şöyle konuştu: