Erdoğan'dan 'kira artışları' açıklaması: 'Abartılacak bir sorun yok'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gidişi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kira artışlarında suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık.

Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız.

Tabii ki bay Kemal'e kalırsa ona ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Dikili bir taşı yok. Ama yalan mı? Onda bol.

Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde yalan atıyor. Bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun. Sizin döneminiz de öğrencilerin yaptığı protestoları unutmadık.

Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz.

Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim.

Kitabının Fransızcasını 'İngilizcesi' diye tanıttı

Erdoğan, yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının Fransızcasını gösterirken, "Bu da görüldüğü gibi İngilizcesi" diye tanıttı.