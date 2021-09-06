TKG'den Devrim Stadyumu'ndaki töreni engelleyen ODTÜ rektörüne yanıt

ODTÜ Rektörlüğü'nün, Devrim Stadyumu'nda her yıl düzenlenen mezuniyet törenini engelleme girişimine karşı Türkiye Komünist Gençliği bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Her yıl geleneksel olarak Devrim Stadyumu'nda düzenlenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilmişti. Bu sene ise pandemi koşullarının hafiﬂemesine ve aşılamanın yaygınlaşmasına rağmen beklenilenin aksine ODTÜ rektörlüğü, yaptığı duyuruyla her sene Devrim Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninin bu yıl bölümlerin açık alanlarında 6-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Rektör Verşan Kök'ün geçtiğimiz günlerde öğrencilere gönderdiği mailde geçen "delta varyasyonunun yaygınlaşmasından dolayı törenin kesinlikle Devrim Stadyumu'nda yapılmayacağı" ifadelerine yer verildi.

'Okulumuza yakışmayan tek şey sizsiniz!'

TKG açıklamasında, "ODTÜ'nün atanmış rektörü Kök, komik bahanelerle Devrim'de yapılacak mezuniyetin önüne geçmeye çalışıyor, geçmiş törenlerin 'ODTÜ'ye yakışmadığını' söylüyor. İktidar yalakalığına pabuç bırakmayacağız. Okulumuza yakışmayan tek şey sizsiniz!" denildi.

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