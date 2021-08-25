ODTÜ öğrencileri: ODTÜ'de mezuniyet Devrim'de olur!

Her yıl geleneksel olarak Devrim Stadyumu'nda düzenlenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilmişti. Bu sene ise pandemi koşullarının hafiﬂemesine ve aşılamanın yaygınlaşmasına rağmen beklenilenin aksine ODTÜ rektörlüğü, yaptığı duyuruyla her sene Devrim Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninin bu yıl bölümlerin açık alanlarında 6-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu açıklama ODTÜ öğrencileri tarafından, ODTÜ geleneğine yapılan bir saldırı olarak değerlendirildi ve büyük tepkilere yol açtı. Öğrencilerin, sağlık önlemleri alınarak mezuniyetin Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirilmesine dair rektörlüğe yaptığı karşı önerilerin reddedilmesiyle birlikte ODTÜ öğrencileri rektörlük önünde buluşarak "ODTÜ'de mezuniyet Devrim'de olur!" dedi.

Yapılan eylemde, "onlarca üniversitenin yaz dönemi boyunca düzenleyebildiği mezuniyet törenleri ışığında bu kararın kamu sağlığı nezdinde bir karşılığı yoktur" denilerek rektörlüğün aldığı kararları reddeden öğrenciler, açıklamayı "ODTÜ ruhuna bir saldırı, kampüs bileşenlerinin birlikteliğine baskı ve pankartlar yoluyla ifade özgürlüğüne sansür" olarak değerlendirdi.

ODTÜ Öğrencileri

'Mezuniyet töreni yalnızca bir veda değildir'

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bozkırı yeşertenlerin yuvası olarak ODTÜ; kuruluşundan bu yana mücadelenin, adalet ve eşitlik arayışının, bilimsel ve özgür düşüncenin çekim merkezi olup sayısız toplumsal harekete ev sahipliği yapmıştır. Akademisyeninden emekçisine, mezunundan öğrencisine tüm paydaşlarının emek ile ördüğü bu dayanışma ağı siyasal iktidarların müdahalelerine karşı direnmiş ve A1 kapısından Eymir Gölü'ne dek çağdaş, haklara saygılı ve özgür bir yaşam alanı yaratmıştır.

Kampüsün ve ODTÜ ruhunun simgesi Devrim Stadyumu her sene bu sıkı dayanışma ağında yetiştirdiği ve ülkeye ışık olacak mezunlarını geleneksel töreni ile uğurlar. Mezuniyet töreni yalnızca bir veda değildir, zira ODTÜ ruhu mezunlarının yaşamı boyunca benliklerinin bir parçasını oluşturacaktır. Tören ODTÜ'nün tüm bileşenlerinin bir araya gelerek geçen seneyi anımsadığı bir hafıza mekanı ve mezunlarının başarısını kutladığı bir açık hava şölenidir, bir renk cümbüşüdür. Birbirinden yaratıcı pankartlar ile ülke gündeminin kapsamlı nabzı tutulur, dostlar tekrar görüşene dek sözleşir ve alışılagelmiş kampüs yaşamına coşkulu bir veda edilir.

'Karar ODTÜ ruhuna bir saldırı'

Geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle iptal edilen Devrim'de mezuniyet töreni bu sene rektörlük tarafından 'bölümlerin açık alanlarına' indirgenmeye çalışılıyor. Bilkent'ten Bahçeşehir'e, Başkent'ten Yıldız Teknik'e onlarca üniversitenin yaz dönemi boyunca düzenleyebildiği mezuniyet törenlerinin ışığında bu kararın kamu sağlığı nezdinde bir karşılığı yoktur, bu kampüsün bileşenleri olarak tanımamız mümkün değildir. İkinci doz aşısını olan birey sayısının 36 milyonu aştığı ve İTÜ başta olmak üzere üniversitelerimizin yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladığı günümüz koşullarında 13.000 kişilik Devrim Stadyumu'nun hiçbir törene ev sahipliği yapamaması, alınan kararın siyasi niteliğini gözler önüne sermektedir. Bu açıkça ODTÜ ruhuna bir saldırı, kampüs bileşenlerinin birlikteliğine baskı ve pankartlar yoluyla ifade özgürlüğüne sansür anlamına gelmektedir.

'Pankartlarımız ile Devrim'de hazır olacağız'

Talebimiz oldukça nettir, ODTÜ'de mezuniyet töreninin tek adresi Devrim Stadyumu'dur. Kampüse girişte iki doz aşı şartı, fakültelerin farklı günlere bölünmesi, tribünün sosyal mesafeye uygun düzenlenmesi ve aile bireyi sayı kısıtlaması gibi bizzat bizim rektörlüğe önerdiğimiz önlemlerin törenin salgın koşullarına uygun düzenlemesi yolunda ziyadesiyle yeterli olacağına inanıyoruz.

ODTÜ rektörlüğünü aldıkları bu vahim karardan vazgeçmeye çağırıyor ve törenin fizibilitesinin planlanmasi için kampüsün bileşenleri ile ortak toplantı yapılması talebimizi yineliyoruz. 2020 ve 2021 mezunları olarak bizler belirlenen mezuniyet günlerinde pankartlarımız ile Devrim'de hazır olacağız."