TKG'den Akdeniz Üniversitesi Rektörü'ne ve yurt müdürlerine suç duyurusu

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki KYK Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu’nda kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Kaya’nın ölümüyle birlikte üniversite kampüsünün içerisinde yer alan, devlete bağlı KYK yurtlarında yaklaşık son bir ay içerisindeki intihar sayısı üçe yükselmişti.

İntiharların kamuoyuna yansımasından hemen sonra yurt yönetiminin olaylara sessiz kalması, okul yönetimiyle valiliğin de üstü kapalı açıklamalarda bulunması hem yurttaşlar hem de öğrencilerin tepkilerine neden olmuştu.

Akdeniz Üniversitesi KYK yurtlarında art arda yaşanan intiharlar nedeniyle Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Rektör Özlenen Özkan ve yurt yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya Adliyesi'ne giden Türkiye Komünist Gençliği'nin, "Yaşamak İstiyoruz" başlığıyla yaptığı basın açıklamasında "Yaşanan intiharların sadece bireysel ve psikolojik açıdan ele alan değerlendirmeler, meselenin toplumsal boyutlarının üzerinin örtülmesine yaradığı gibi; yaşanan durumun sorumlularını da aklamaya hizmet ettiğine" dikkat çekildi.

'Sorumlular yargı önünde de hesap verecek'

Açıklamanın tamamı şöyle:

Yaşamak İstiyoruz!

Son günlerde Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan intiharlar tüm Türkiye'nin gündeminde.

Bu intiharlar bütün bir yıl devam eden öğrenci ölümlerinin adeta devamı niteliğinde gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde üniversitemizde şüpheli bir şekilde gerçekleşen intiharlar dışında da çok sayıda öğrenci arkadaşımız hayatını kaybetti.

Mehmet Sami Tuğrul bir tarikat yurdunda...

Azra Gülendam Haytaoğlu bir kadın cinayetinde...

10 Mayıs tarihinde evinde cansız bir şekilde bulunan, TIP Fakültesi öğrencisi, Suriyeli arkadaşımız Ali Hassun ...

Ve son yaşanan intiharlarda kaybettiğimiz Halil Gülçan, Muhammed Emre Kandemir ve Muhammed Kaya ...

Bu son yaşanan intiharları sadece bireysel ve psikolojik açıdan ele alan değerlendirmeler, değerlendirmeyi yapanların niyetlerinden bağımsız olarak meselenin toplumsal boyutlarının üzerinin örtülmesine yaradığı gibi; yaşanan durumun sorumlularını da aklamaya hizmet etmektedir.

Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan intiharların sorumlusu çaresizlik ve geleceksizlikle boğuşurken bu yaşam kavgasında güçsüz düşen arkadaşlarımız değildir!

Asıl sorumlu; gençliğin üzerine karabasan gibi çöken dinci gericilik ve temsilcisi AKP'dir.

Gençliği ucuz iş gücü deposu olarak gören, okurken aynı zamanda çalışmak zorunda bırakan, mezun olduktan sonra işsizliğe ve yoksulluğa terk eden bugünkü sermaye düzenidir.

Asıl sorumlu; ihmalleri ve görevi kötüye kullanmalarından dolayı yurt müdürleri ve bütün bir yıl ölümün kol gezdiği, deyim yerindeyse mezarlığa dönüşmüş Akdeniz Üniversitesi'nde elle tutulur hiçbir önlem ve tedbir almayan AKP'li rektör Özlenen Özkan'dır!

Sorumlular yargı önünde de hesap vereceklerdir!

Bugün bizler Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve Türkiye Komünist Gençliği olarak yaşanan olaylardan sorumlu yurt müdürleri ve Rektör Özlenen Özkan hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Bir kez daha öğrencilerin örgütsüzlüğünden faydalanarak sorumluların aradan sıyrılmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Burada da bırakmayacak; geleceği ve hayatları ellerinden çalınan arkadaşlarımız için attığınız tüm adımları takip edecek, her an ensenizde olacağız!

Sınıflarda, yurtlarda, yaşam alanlarımızda karanlığın ve temsil ettiğiniz dinci gericiliğin karşısına dikilecek;

bilimi, aydınlanmayı, laikliği savunacağız!

Çünkü yaşamak istiyoruz!

Türkiye Komünist Gençliği