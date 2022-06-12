Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Valiliği'nden intiharlara ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki KYK Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu’nda kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Kaya’nın ölümüyle birlikte üniversite kampüsünün içerisinde yer alan, devlete bağlı KYK yurtlarında yaklaşık son bir ay içerisindeki intihar sayısı üçe yükselmişti.

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Valiliği, üniversite kampüsünün içerisinde yer alan, devlete bağlı KYK yurtlarında yaşanan intiharlar hakkında açıklamada bulundu.

'Kayıtlarımıza intihar olarak geçti'

Söz konusu olayların intihar olduğu doğrulanan Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde KYGM ve özel olmak üzere toplam 46 yurt ile 19 bin 950 öğrenciye hizmet verilmektedir. 157 adedi Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğünde olmak üzere KYGM'ye ait 14 adet yurdumuzda toplam bin 435 adet kamera ve bunun yanı sıra fiziki unsurlarla da güvenlik tedbirleri sağlanmaktadır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde meydana gelen 3 olay, alınan tanık beyanları ve olay yeri incelemesine ek olarak kamera kayıtları tetkiki sonucu adli kayıtlarımıza intihar olarak geçmiştir. Konu ile ilgili inceleme ve soruşturma cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde emniyet müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma yürütülmektedir.”

'Komisyon kuruldu'

Akdeniz Üniversitesi, olaylarla ilgili gerekli incelemenin yapılması için geçtiğimiz hafta bir komisyon kurulduğunu belirtti. Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."