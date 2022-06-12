Akdeniz Üniversitesi'ndeki intiharlara karşı öğrencilerden tepki

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki KYK Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu’nda kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Kaya’nın ölümünün ardından tepkiler büyüyor.

Uzunca bir süredir birçok olumsuzlukla gündeme gelen Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez de art arda gerçekleşen intiharlar konuşuluyor. Üniversite kampüsünün içerisinde yer alan, devlete bağlı KYK yurtlarında yaklaşık son bir ay içerisinde üçüncü intihar olayı yaşandı.

Yaşananlara dair üniversite ve yurt yönetiminin herhangi bir açıklama getirmemesi öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Akdeniz Üniversitesi Dayanışma Ağı üzerinden 'Yaşamak İstiyoruz' başlıklı bir açıklama yayımlayan üniversite öğrencileri, üniversite ve yurt yönetiminin sessizliğine dair ‘’üç maymunu oynuyorlar’’ ifadelerini kullandı. Aynı açıklamada yurtların içerisinde var olan 'manevi danışmanlık' uygulamasının da tarikat örgütlenmelerin önünü açtığına dikkat çekildi.

Akdeniz Üniversitesi Dayanışması’ndan yapılan açıklama şöyle:

Yaşamak İstiyoruz!

Akdeniz Üniversitesi'nde son günlerde yaşanan sıra arkadaşlarımızın şüpheli ölümleri tüm öğrencilerin gündeminde. Öğrenciler neden ve nasıl olduğunu sorgularken, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü ve yurt yönetimi üç maymunu oynuyor. İnsanca barınmak ve yaşamak istiyoruz!

Biz öğrencileri gelecek kaygısıyla, mezun olunca ne yapacağız sorusuyla; çaresizce boğuşmaya terk eden bu karanlık düzendir.

Son bir ayda 3 intiharın yaşandığı yurtta "manevi danışmanlık" adı altında öğrencilerin suistimal edildiğini,tarikat örgütlenmelerinin önünün açıldığını biliyoruz.

Yaşananların sorumluluları hiçbir olayda açıklama yapma ihtiyacı duymayan üniversite rektörlüğü ve yurt yönetimidir ve derhal istifa etmelidir.

Tüm öğrenci arkadaşlarımızı yaşanan olayların aydınlatılması ve yaşama hakkımıza sahip çıkmak için ses çıkarmaya davet ediyoruz.