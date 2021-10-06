TKG onlarca üniversitede 'merhaba' dedi: 'Kazanabiliriz!'

Geçtiğimiz ay bir konferans gerçekleştirerek yeni dönemde atacağı adımları şekillendiren TKG, üniversitelerin açılmasıyla “Kazanabiliriz" çalışmasının başladığını duyurdu.

4 sayfalık bir broşür ile başlayan çalışmada, yüz yüze eğitimin kesintiye uğradığı bir buçuk yılın ardından tekrar üniversitelerde buluşmanın gençlik için büyük olanaklar yaratacağına vurgu yapılıyor. “Örgütlenirsek kazanabiliriz!” denilen broşürde, gençlerin barınmadan eğitime birçok alanda karşı karşıya kaldıkları sorunların düzene ait olduğu ortaya konurken “Başka bir dünya mümkün" demeye en uygun günlerden geçildiği de belirtiliyor.

İki hafta önce öğrencilerin yurt ve ev bulamama sorununa karşı “Barınma haktır, haklarımız satılık değil" açıklaması yapan Türkiye Komünist Gençliği, aynı şekilde 2021 yılında böyle bir problemin yaşanmasının ancak düzene ait bir kâr hırsı ve plansızlık sonucunda gerçekleşebileceğini aktarmıştı.

“Kazanabiliriz" broşürü şimdiden binlerce öğrenciye ulaşmaya başlamışken TKG, yaptığı açıklamada örgütlü mücadeleye katılma çağrısında bulundu.

Unutmayalım; tarih, kötülüklere itiraz edenlerin ve bu itirazında kararlı olanların tarihidir. Bireysel kararlılığın soluğu tükenir ama örgütlüsünün nefesi kolay kolay kesilmez. İşte bu nedenle, yan yana gelmeli, el ele vermeliyiz. Yere düştüğümüzde elimizden tutup bizi tekrar kaldıracak olanların, sınıfımızın, halkımızın safında bir araya gelmeliyiz. Çünkü ancak bu şekilde aydınlığa çıkabiliriz.

Örgütlenirsek, hayatta kalmaya çalıştığımız bir düzeni tarihin çöplüğüne gönderir, her gününde gerçekten yaşayacağımız sosyalist bir düzeni kurabiliriz. Şurası açık ki bu düzende kaybediyoruz ve mücadele etmezsek kaybetmeye devam edeceğiz.

Fakat bir araya gelirsek başka bir dünyayı kazanabiliriz.