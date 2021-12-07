TKG Antalya: Gericiliğin yuvası tarikat yurtları kapatılacak, öğrenciler yaşayacak!

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Antalya örgütü Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak, bugün Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne bağlı olan bir tarikat yurdunda gerçekleşen öğrenci cinayetine ilişkin açıklamada bulundu.

TKG Antalya, aşçı İhsan Güney’in, öğrenci yurdunda kalan Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’u vahşice katlettiğini ve olayın Nur tarikatına bağlı olan ALİM Derneği’nin yurdunda gerçekleştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Her yıl tarikat yurtlarında bu olayların onlarcası ile karşılaşıyoruz. Üniversite öğrencileri barınma krizinin ortasında tarikat yurtlarına itiliyor. Gericiliğin yuvası tarikat yurtları kapatılacak. Öğrenciler yaşayacak” denildi.