Tarikat yurdu cinayeti: Yurdun bağlı olduğu ALİMDER'in Başkanı Barış Kaplan kimdir?

Bir tarikat yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney’in üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u satırla katledip 'Deccal'i vurdum' diye bağırarak işlediği cinayet sonrasında gündeme gelen Antalya İlim ve Kültür Derneği ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Barış Kaplan’ın gericilik dosyasının kabarık olduğu görülüyor.

'Anaokulu sınıfını mescide dönüştürdü, koridoru yeşile boyadı'

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Kepez Ortaokulu’nda daha önce müdür olarak çalışan Barış Kaplan’ın adı daha önce sınıfı mescide çevirme olayıyla gündeme gelmiş, ortaokulda bulunan anaokulu sınıfı mescide çevrilerek Atatürk resimleriyle kaplı koridorlar yeşile boyanarak kapatılmıştı. Ayrıca okulda, anaokulu olarak kullanılan salon ibadethaneye çevrilmiş, yerleri halıyla kaplanan salonun duvarlarına Arapça yazılar eklenmişti.

Barış Kaplan’ın, Kepez ilçesinde görev yaptığı dönemde, insanların davranış ve yaşam biçimlerine müdahale eden, tarikatçı bir zihniyetle yaşayan ve hareket eden bir kişi olarak öne çıktığı öğrenildi. Şu anda yine Kepez bölgesinde Giyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak çalışmaya devam eden Kaplan, aynı zamanda kısa adı ALİM olan derneğin başkanı olarak görev yapıyor.

'Ortaokuldan uzaklaştırıldı, İmam Hatip Lisesi'ne atandı'

Kaplan’ın okul içerisinde yaptığı faaliyetler, öğretmene dönük yaklaşımı ve okul yönetimi ile ilgili işlerinden dolayı hakkında daha önce soruşturma açıldığı ve soruşturma neticesinde de okulundaki görevinden uzaklaştırıldığı not ediliyor.

Ancak görevden alındıktan sonra İmam Hatip Lisesi’ne atanan Kaplan’ın, tarikatçı bir kimliği olduğu, daha önce Kepez Ortaokulu’nda müdür olduğu süreçte, öğrencileri İmam Hatip Ortaokulu’na zorla yönlendirdiği, velileri ikna ederek çocukların kayıtlarını İmam Hatip Ortaokulu’na aldırdığı ortaya çıktı.

Yurdunda işlenen korkunç cinayetle gündeme gelen ALİM Derneği'nin YK Başkanı Barış Kaplan’ın, öğretmenlerin ve çocukların giyimlerine dahi müdahale eden özelliklere sahip tipik bir tarikatçı olduğu vurgulanıyor.

