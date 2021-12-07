Cemaat yurdunda cinayet: Aşçı, üniversite öğrencisini 'Deccal'i vurdum' diyerek katletti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunda aşçı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney ardından Tuğrul'un başını göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, emniyet kaynakları olayın bir cemaat yurdunda yaşandığını söylerken "öğrenci evi" olarak geçen yerin MEB'e bağlı olmamasından kaynaklı olarak bilgi notu hazırlanamadığını belirtti.