Çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki şeyhi hakkında karar

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk kesimindeki tarikat dergahında, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Uşşaki tarikati şeyhi Eyyüp Fatih Şağban tutuklanmıştı.

Türkiye gündeminde haftalarca yer tutan Şağban hakkında, soruşturmanın tamamlanmasının ardından “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 15 yıl 4 aydan 48 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Eyyüp Fatih Şağban'ı “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise sanığın beraatine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstinaf mahkemesi kararı verdi

Şağban’ın avukatları ve mağdurun ailesi kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, dosyayı karara bağladı.

İstinaf taleplerini reddeden mahkeme, Şağban’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından, İstinaf başvurusunda bulunanların ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurularının esastan reddine,

Dosya kapsamına, sanık aleyhindeki delillerin durumuna, "çocuğun basit cinsel istismarı" suçunun CMK'nın 100/3-a-7 maddesinde sayılan suçlardan olmasına, sanık hakkında hükmedilen sonuç cezaya kıyasen tutuklu kaldığı süreye ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olmasına göre tutukluluğun ölçülü ve gerekli olduğu anlaşılmakla; sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA…”

İstinaf Mahkemesi’nin bu kararıyla birlikte Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyüp Fatih Şağban hakkındaki 10 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

4. yargı paketine güveniyorlardı

Eyüp Fatih Şağban 23 Haziran’daki karar duruşmasındaki savunmasında, o dönem TBMM'ye sunulan 4. Yargı Paketi'ne sığınarak tahliyesini istemişti. Şağban, “Mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle de ben tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

'Yeni çıkan yasanın da olumlu olarak etkileceğini varsayarsak en geç 6 ay içinde...'

Karardan sonra Uşşaki Tarikatı’na bağlı kişiler Adliye önünde yaptıkları açıklamada yasa tasarısına vurgu yapılarak, Şağban’ın en geç 6 ay içerisinde dışarı çıkacağını kaydetmişlerdi:

“Mahkememiz sonuçlandı. İstenilen ceza 55 yıl küsur aydı. Savcımızın değişmesi vesileyle bu ceza 10 buçuk yıla düşürüldü. Dolayısıyla cezası bir üst mahkemeye sevk edildi. 7 gün içerisinde itiraz hakkı var. Avukatlarımızla yaptığımız toplantımız, şu aşamada buradan verilebilecek en iyi ceza verildi. Başkasını veremezdi. Çünkü sosyal medya baskısı buna maniydi. Buna güç yetiremezlerdi. Şimdi İstinaf Mahkemesi devreye girdi. Avukatlarımızın da beklediği buydu. İstinaf Mahkemesi'ne olayın sirayet etmesini bekliyorlardı. Dolayısıyla işlemlerimiz bundan sonra bir üst mahkemede devam ediyor. Yeni çıkan yasanın da olumlu olarak etkileyeceğini varsayarsak, masa üzerinde söylenenleri söyleyeyim en geç 6 ay içinde efendimizin dışarı çıkacağını söylüyorlar”