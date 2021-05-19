Tiyatrocu Erol Keskin yaşamını yitirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Erol Keskin'in yaşamını yitirmesiyle ilgili mesaj yayımlandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Sinema ve tiyatromuzun usta ismi Erol Keskin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Usta sanatçı Orhan Aydın da Keskin'in ardından "Bir ağabeyi, ustayı, mesleğine vurgun bir yaratıcıyı, bir hayat, yurt ve insan sevdalısını yitirmenin acısı dayanılmazdır. Canım Suna Keskin acın tüm tiyatromuzun acısıdır. Erol ağabeyin toprağı bahar çiçekleri kokacak" mesajını paylaştı.

Erol Keskin kimdir?

Usta oyuncu, 1931'de İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarlık eğitimi alırken başladığı oyunculuk serüvenine tiyatro ve sinema oyuncusu, belgesel yapımcısı yönetmen ve senarist olarak devam etti.

Keskin, İstanbul Şehir Tiyatrolarından yaş haddinden emekli olduktan sonra bir süre konuk oyuncu olarak sahneye çıkmaya devam etti.

İstanbul Şehir Tiyatrolarında iki yıl genel sanat yönetmenliği de yapan Keskin, 1966 ve 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü, 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi.

Keskin, bunların yanı sıra 2004'te 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülüne değer görüldü. Sanatçı, 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün sahibi oldu.