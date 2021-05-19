Hepsi aynı masada buluştu: Mehmet Ağar, Mübariz Mansimov, Sibel Can ve Hürriyet...

Sedat Peker, Mehmet Ağar'ı Mübariz Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'ya el koymakla, burayı da kokain ticareti için kullanmakla suçlamıştı.

Peker'in videoları sonrası Mansimov cephesinden bir açıklama gelmezken, Ağar iddiaları yalanlamıştı.

Bu tartışmalar sürerken gündeme ilginç bir video düştü.

2014 yılında, henüz Ağar-Mansimov kavgasının başlamadığı günlere ait görüntülerde, Ağar, Mansimov'un annesinin doğum günü "partisinde" masanın başında oturuyor.

Azerbaycan'da yapılan doğum günü kutlamasında Ağar'ın masa başında olduğu görülürken, Sibel Can, Mahsun Kırmızıgül gibi şarkıcılar da yine bu doğum günü için özel olarak bu ülkeye götürülüyor. Öte yandan masanın bir ucunda da Hürriyet'in başyazarı olan Osman Müftüoğlu yer alıyor.

KRT'de yer alan habere göre, söz konusu doğum günü partisi, Azerbaycan'ın Lenkeran kentinde, Gurbanoğlu'nun sahibi olduğu otelde verildi.