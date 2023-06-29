'Titan' deniz aracının enkazı su yüzüne çıkarıldı

Titanik gemisinin enkazına turistik sefer düzenleyen ve 5 zenginin içinde yer aldığı özel bir şirkete ait batiskaf ABD Sahil Güvenliği tarafından çıkarıldı. Atlas Okyanusu’nda kaybolan “Titan” adlı batiskafın yolcuları aracın sahibi olan OceanGate şirketinin CEO’su Stockton Rush, İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız kaşif ve dalış uzmanı Paul Henry Nargeolet ve Pakistan’ın en zenginlerinden Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman Davud’du.

Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik batığına yapılan bir dalış sırasında infilak eden Titan denizaltısının parçalanmış enkazı Çarşamba günü yüzeye çıkarıldı.

Titan'ın gövdesine ait olduğu anlaşılan büyük parçalar, Çarşamba günü Kanada'nın Newfoundland bölgesinde karaya çıkarıldı. ABD Sahil Güvenliği, enkaz arasında denizaltının arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

Denizaltının 18 Haziran'da Titanik'in bulunduğu yere inmeye başlamasından yaklaşık bir saat kırk beş dakika sonra içe çöktüğü tahmin ediliyor.

Başlangıçta bir arama-kurtarma operasyonu olan bu çalışma, ABD merkezli Pelagic Research Services tarafından yürütülen bir enkaz çıkarma operasyonuna dönüştü.

ABD Sahil Güvenliği 'Titan'ın içe çökmesiyle ilgili bir soruşturma başlattı. ABD Sahil Güvenliği, 'Titan'ın içe çökmesini "büyük bir deniz kazası" ilan etti.