Denizaltıdaki 5 zengin ile göçmen teknesindeki 500 yoksul: İnsanlığın üzerindeki korkunç tezat

Libya’dan İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan ve Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında geçen hafta batan göçmen teknesinde en az 82 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi kurtarıldı, çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında olduğu yaklaşık 500 kişi ise kayboldu. Teknenin batmasını uzaktan izlediği, tekneyi çekerken batmasına neden olduğu, yardım ve kurtarma çalışmalarını zamanında başlatmadığı için suçlanan Yunanistan sahil botlarının olaydaki sorumluluğu sorgulanıyor.

Birkaç gün sonra denizlerden bir başka kayıp haberi geldi. Bu sefer haberin konusu Titanik gemisinin enkazına turistik sefer düzenleyen ve çok zengin 5 kişinin içinde yer aldığı özel bir şirkete ait batiskaf (serbest dalış denizaltısı) idi.

Atlas Okyanusu’nda kaybolan “Titan” adlı batiskafın yolcuları aracın sahibi olan OceanGate şirketinin CEO’su Stockton Rush, İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız kaşif ve dalış uzmanı Paul Henry Nargeolet ve Pakistan’ın en zenginlerinden Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman Davud’du.

Günlerdir manşetlerde

Kaybolan araçtaki oksijenin tükenmesine karşı arama kurtarma çalışmaları seferber edilirken, uluslararası medyanın bu kayıp haberini günlerdir manşetlerden vermesi, birkaç gün önce sulara gömülen balıkçı teknesindeki yüzlerce insanın akıbetine ilgisizliği içinde yaşadığımız düzenin “insan”a bakışındaki çelişkiyi çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor.

NBC News’dan Chantal Da Silva’nın haberine göre insan hakları savunucuları dünyanın Yunanistan’daki göçmen faciasını çoktan geride bırakıp, kaynakların ve medyanın ilgisinin Titan kurtarma çabalarına adanmış görünmesinden dolayı hüsrana uğramış durumda.

‘İnsanlık üzerine düşen karanlık yansıma’

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Bölümü Direktör Yardımcısı Judith Sunderland iki olaya ayrılan kaynaklarda ve medyanın ilgisindeki bariz eşitsizliklere dikkat çekerek “Bu korkunç ve iğrenç bir tezat” dedi.

Sunderland “Diğerlerini kurtarmak için her türlü çaba gösterilirken bazı insanların ölmesine izin verme isteği… Bu gerçekten insanlığın üzerine düşen karanlık bir yansıma” ifadelerini kullandı.

Titan’ı ve yolcularını arama faaliyetlerinin basının ilgisini bu kadar çekmesini şaşırtıcı bulmadığını aktaran Sunderland “şatafatlı bir gezide ölmekte olan çok zengin insanlar”ın medya için “iyi hikaye” olduğunu belirterek “Benim zihnimdeki asıl mesele kaynak sorunu” dedi.

500 insanın hayatı 5 insanın hayatı kadar saygıyı hak ediyor

İngiltere merkezli mültecilere destek örgütü Choose Love’ın CEO’su Josie Naughton ise gazetelerin son birkaç günde kayıp Titan’ı ilk sayfalarına taşıdığını, konuyla ilgili haberlerin batan göçmen teknesiyle ilgili haberlerden binlerce daha fazla olduğunu dile getirdi. Naughton göçmen teknesindeki kayıpların sayısına işaret ederek “100 kat daha fazla sayıda insan hayatını kaybettiğinden endişe ediyor ve bu insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldılar, güvenlik arıyorlardı” dedi.

Elbette Kayıp Titan’daki insanların bir an önce bulunmasını dilediklerini ifade eden Naughton, ancak basının ve hükümetlerin iki olaya neden çok farklı yaklaştıklarının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Göçmenlerin ölümünü engellemek için onların bu tehlikeli yolculuklara çıkmasını engelleyen güvenli ve yasal rotalar oluşturulması gerektiğini belirten Naughton, kayıp Titan’ın ve yolcuların akıbetinin ne olacağını bilmediğini söyledi ve ekledi: “Bildiğim şey şu ki, güvenlik arayışıyla canlarını riske atan 500 insanın hayatı Titan’dakilerin hayatlarıyla aynı saygıyı hak ediyor.”

Dünya Mülteciler Günü'nde bir karikatür

Sanatçı Oliver Jeffers da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Instagram hesabından paylaştığı karikatüründe, yakınındaki sularda boğulmakta olan insanlara arkalarını dönüp bir tekneden denizaltına kameralarını uzatan bir haber ekibini çizdi.

Jeffers paylaşımında “Bizler çoğu zengin 5 turistin batan bir geminin enkazını aramaya giden bir denizaltıda kaybolması hakkındaki haberlere takılıp kalmışken, bugün Dünya Mülteciler Günü ve yalnızca geçen hafta yüzlerde mülteciyi taşıyan bir tekne Yunanistan kıyılarında battı” diye yazdı.

Çocuklar dahil birçok insanın daha güvenli bir yaşam arayışına giderken batan gemide hayatını kaybettiğini hatırlatan Jeffers, her gün daha fazla insanın öldüğü ve sürekli artan bir mülteci krizinin ortasında bu haberin kayıp denizaltı kadar bile ilgi görmediği toplumun durumunu eleştirdi.