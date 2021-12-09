TİSK'ten asgari ücret açıklaması: 3 bin 100 lira önermedik

Asgari ücret görüşmelerinde patronları temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yazılı bir açıklama yaparak bugünkü görüşmelerde "asgari ücretin 3 bin 100 TL olması yönünde bir önerisinin olmadığını" bildirdi.

2022 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu kapsamında 2 toplantı geride kalırken, bugün üçüncü toplantı gerçekleşti.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan TİSK bugünkü görüşmelerde herhangi bir rakamsal öneride bulunulmadığını kaydetti.

Açıklamada "Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir" denildi.

TİSK'in açıklamasında "Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Haccettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplar yapılmıştır. Geçmişte kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

"Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir" denilen açıklamada "Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde önerisi olmamıştır. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında da Genel Sekreterimiz Akansel Koç, herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığının altını özellikle çizmiştir" diye belirtildi.