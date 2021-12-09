Kılıçdaroğlu'ndan TİSK'e asgari ücret tepkisi: Geçin bunları...

Asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş'in en az 3900, TİSK'in 3100 lira önerdiği açıklanmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TİSK'in "TÜİK'i esas alırız" dediğini aktardı ve kendisinin de bu yüzden TÜİK'in kapısına gittiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için “TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!" ifadelerini kullandı.