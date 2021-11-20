TİS sürecindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi işçileri komite kurdu: Taleplerimiz var!

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan MUBEP firmasında çalışan belediye işçileri Toplu İş Sözleşmesi sürecinde haklarını iyileştirmek ve taleplerini güçlü bir şekilde dile getirmek için işyeri komitesi kurarak mücadeleye başladı.

Patronların Ensesindeyiz (PE) temsilcileriyle bir araya gelen işçiler artan hayat pahalılığıyla birlikte geçinmekte zorlandıklarını, ısınma, iletişim, barınma masraflarının içinden çıkılamayacak bir hal aldığını, başta ücretlere yapılacak zamlar olmak üzere çalışma şartlarının iyileştirilmesi için talepleri olduğunu belirtti.

Toplantı sonrası işçiler tarafından yapılan açıklamada, PE Muğla Belediyesi MUBEP İşyeri Komitesi kurduklarını belirten işçiler, “Bizler belediye çalışanları olarak toplu sözleşme sürecimizin tüm işçilerin taleplerini gözeten, işçinin kazanımlarını yükseltme anlayışıyla yapılmasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyor ve belirlediğimiz talepler için mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

'İşçilerin talepleri dikkate alınsın'

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bizler Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan MUBEP çalışanlarıyız. Her yılsonu olduğu gibi bu yılsonu da Belediye yönetimiyle Toplu İş sözleşmesi sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bu günlerde, ülkemizin uzunca bir süredir etkisi altında olduğu ekonomik kriz ve enflasyon derinleşmiş; emekçiler için gıda, ısınma, iletişim, barınma masrafları içinden çıkılamayacak hale gelmiştir. Enflasyonun giderek arttığı bu koşullarda ise ücretlerimiz her geçen gün alım gücünü yitirmekte ve insani yaşam standartlarının altında bir hayatı sürdürmek zorunda kalmaktayız.

Bizler belediye çalışanları olarak dışarıdan bakıldığında görece şanslı sayılmaktayız. Ancak gerçek şu ki, belediye yönetimlerinin belediyeleri bir kamu kurumu gibi değil de şirket gibi yönetmeleri nedeniyle özel sektör çalışanlarından hiç de farklı olmayan koşullarda çalışmakta ve düşük ücretler almaktayız.

Bizler, üyesi bulunduğumuz Genel-İş Sendikası belediye işçileri olarak içinde bulunduğumuz Toplu İş Sözleşme sürecinde sendika yönetimi tarafından bizleri tatmin edecek bir sözleşme imzalanmasını istiyoruz. Toplu İş Sözleşmesinin tüm işçilerin taleplerinin dikkate alınarak düzenlenmesini, imza sürecinin aceleye gelmeden işçiler lehine sonuçlandırılmasını bekliyoruz.

Toplu iş Sözleşmesi imzalanırken sendika yönetiminden beklentimiz, en düşük belediye çalışan maaşının, DİSK Yönetim Kurulu’nun Genel-İş Merkezinde açıkladığı asgari ücret miktarının altında kalmayacak bir ücret zammı talep etmesidir. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen sözleşme süreçlerinde sendika yönetimimizin işçilerin taleplerini yeterince dikkate almadığı, belediye yönetimiyle işçi arasında bir arabulucu gibi davrandığı ve sözleşme onay sürecini çok da şeffaf olmayan bir yöntemle “oldu-bitti”ye getirdiği tüm çalışanların malumudur.

'Eşit işe eşit ücret uygulansın'

Bizler belediye çalışanları olarak toplu sözleşme sürecimizin tüm işçilerin taleplerini gözeten, işçinin kazanımlarını yükseltme anlayışıyla yapılmasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyor ve aşağıdaki taleplerimizi paylaşıyoruz.

Belediye çalışanları arasında eşit işe eşit ücret uygulanmalıdır. Belediye yönetimi maaş eşitlemesi adı altında çok da adil olmayan bir ücret politikası gütmektedir. Bu politika ile çalışanların ücretlerine farklı oranlarda zam belirlenmektedir. Ancak belirlenen zam oranları yapılan işin niteliğine göre mi, sorumluluk düzeyine veya liyakat esasına göre mi yapıldığı belirsizdir. Böyle olunca personel maaşlarını minimumda tutmak esası öne çıkmakta ve çalışanlar arasında dengesiz ve adaletsiz bir ücret farkı oluşmaktadır. Bu nedenle ücret zamları sorumluluk, liyakat ve yapılan işin niteliğine göre belirlenirken tavan ücretin baskılanması yoluyla değil taban ücretin mevcut hayat şartları da gözetilerek insanı yaşam standartlarına göre belirlenerek kademelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu kademelendirmelerin ayrıntıları, yani hangi mesleki unvanda kaç kişinin bulunduğu ve bu unvanların maaş skalalarının ne olduğu sendika tarafından tüm üyelerine açıklanmalıdır.

Belediye çalışanlarının işyerlerine gidiş ve gelişlerindeki yol ücretleri ödenmemekte, belediye tarafından servis olanağı da sunulmamaktadır. Özellikle şehir merkezine uzak görev alanlarındaki personelin işe geliş gidiş maliyetleri kendi bütçelerinden karşılanmakta olup ücretlerin düşüklüğü göz önüne alındığında işçiler ciddi bir yol masrafına maruz kalmaktadır. Çalışanların yol masrafları ya servis olanağı ya da yol masrafı ödeneği verilerek işçinin üzerinden alınmalıdır.

Çalışan anne babaların çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri açmak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin görevleri arasında olmakla birlikte, belediye çalışanları için şu ana kadar böyle bir hizmet sağlanmış değil. Muğla’nın mücavir alan oluşu ve çalışan personelin ikameti olan yerler dışında da görevlendirildiği düşünüldüğünde personel için kreş olanağı sağlanmalıdır.

İkramiyelerimiz 120 yevmiye üzerinden ödenmelidir.

Belediye personel maliyetlerini minimal düzeyde tutmak adına bir personele birden fazla iş yükleyerek işleri sürdürme uygulamasından vazgeçmelidir. Bu uygulama yüzünden kimi arkadaşlarımız uzmanlığı olmayan işlerde çalışmaya zorlanırken, kimi arkadaşlarımız da kapasitesinin üzerinde çalışmakta, ancak buna denk gelen bir ücret alamamaktadır. Bu uygulama bir yandan iş güvenliği risklerini arttırıp kazalara yol açmakta diğer yandan belediye hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

İşin niteliği gereği iş güvenliği ekipmanı kullanması zorunlu olan personele verilen ekipman standartlara uygun olmayan, kalitesiz ve işlevsiz malzemelerdir. Ayrıca işin niteliğine uygun miktarlarda verilmemektedir. İş güvenliği ekipmanları uygun kalitede ve yeterli miktarda verilmelidir.

Toplu iş sözleşmesinin işçiler tarafından onaylanması sürecinde önceki yıllarda yapılan hatalardan vazgeçilmelidir. Hazırlanan taslak sözleşme yönetime sunulmadan önce mutlaka temsilciler üzerinden üyelere ulaştırılmalıdır. Sözleşme onay süreci işyerlerinde sandık kurularak gizli oy açık sayım yöntemi ile yapılmalıdır.

Patronların Ensesindeyiz Muğla Belediyesi MUBEP İşyeri Komitesi

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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