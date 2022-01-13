Tire'de madende zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Tire ilçesinde saat 16.00 sıralarında Akçaşehir Mahallesi’nde bulunan özel bir şirkete ait linyit madeninde 2 işçi zehirlendi.

Kömür madeninde çalışan 22 yaşındaki Yakup Y. ile evli ve iki çocuk babası olan 36 yaşındaki Fatih G. henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce kapatılan bir galeriye girdi.

Burada soludukları yoğun miktardaki karbonmonoksit gazı nedeniyle bir süre sonra fenalaşan işçilere mesai arkadaşları yardım etti. Baygın bir şekilde ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin tedavilerine başlanırken, sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)