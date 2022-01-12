Halk maden şirketlerini kovdu: Nikfer'de mermer ocağı istemiyoruz!

Mermer ocağı kurmak için Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Barza ovasında bulunan Nikfer’e toplantı yapmak için gelen şirket temsilcilerine yerel halk tepki gösterdi.

Köylerine gelen şirket yetkililerine toplantı yapmaları için izin vermeyen Nikfer halkı, mermer madeni için gelen şirket yetkililerini kovdu.

Daha önceden Muhtar tarafından yapılan çağrıyla köy meydanında toplanan halk, burada bir eylem düzenledi.

Eylemde, “Nikfer’de mermer ocağı istemiyoruz”, “Nikfer mi tarım mı? Karar verin”, “Mermer ocakları doğal hayatı ve su kaynaklarını yok ediyor” dövizleri taşıyan halk mermer şirketine tepkilerini dile getirdi.

‘Karşımızda büyük firmalar var ama baş edebiliriz’

Muhtar Ali Keysan tarafından daha önce Nilfer ve Barza halkına yapılan açıklamada, Tavas’ın mahallerinde yoğunlaşmak üzere iki şirketin maden arama ve çıkartma başvurusunda bulundukları belirtilmiş, “Karşımızda çok büyük firmalar var ama bizler birlik ve beraber olduğumuzda bunlarla baş edebiliriz. Nikfer’de kendimiz yaşamasak da anamız, babamız, kardeşlerimiz canlarımız dediğimiz sevdiklerimiz yaşamaktalar. Bugün değilse bile yakın zamanda gidip yerleşeceğimiz yer toprağımız. Bizler, Nikferimizi nasıl büyüklerimizden tertemiz olarak emanet aldıysak, yine tertemiz ve yaşanılabilir şekilde evlatlarımıza, torunlarımıza miras bırakalım” denilerek eylem çağrısında bulunulmuştu.

soL’un ulaştığı Nikfer Muhtarı Ali Keysan, yaşanan süreci anlattı:

‘Akamer Maden Şirketi Bakanlığa başvuru yapmış’

“Nikfer’de ve çevre köylerimizde, yaklaşık 12-13 köyde mermer ocağı açılması için Akamer Maden Şirketi Bakanlığa başvurmuş. Bakanlık da haliyle ruhsat talebinde bulunmuş. ÇED raporu bilgilendirmesi için şirket yetkilileri buraya geldiler. Sabah başka bir mahalleye gelmişlerdi, öğlen ise Nikfer’e geldiler. Nikfer halkı gerçekten çok duyarlı davrandı. Hepsine teşekkür ediyorum”.

‘Devletin yaptığı işlere şaşırıyorum’

Muhtar Keysan, mermer çıkarılması planlanan bölgede sulama projesinin de olduğunu hatırlatarak, bunun bir çelişki yarattını ifade etti:

“Mermer çıkarılması düşünülen bölge, tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bölge. Orası, kekik, ceviz, adaçayı gibi aromatik bitkilerin tamamının olduğu bir yer. Bir de kayak merkezi var biliyorsunuz. Ayrıca sulama projemiz var o bölgese. Devlet Su İşleri (DSİ) orada sulama projesi yürütüyor ve gölet var. Şimdi ben devletin zaman zaman yaptığı şeylere şaşırıyorum. Kurumlar arası çelişki mi var bilmiyorum. O halde neden milyonlarca liralık su yatırımını yapıyorsun? Diğer taraftan mermer açmaya da izin veriyorsun. Burada bir çelişki var”.

‘Gerekli raporları verdik’

Muhtar Ali Keysan, mermer ocağının sağlık açısından da birçok soruna yol açacağına değinerek sözlerini noktaladı:

“Küçükbaş hayvancılık var. Orası bizim meramız. Buraya en yakın yerleşim alanı 900 metre. Çok yakın. Yani yarın dinamit kullanılsa, halk tozdan etkileyecek. Ayrıca yeraltı sularımızın kirlenmesi konusu da var. Bunların hepsi ayrı birer konu. Bunlardan dolayı vatandaşı bilgilendirdik. Sağ olsunlar, beni de desteklediler. Gerekli raporları verdik. Gelen arkadaşları da samimi bir şekilde uğurladık”.

soL’un yapılan eyleme dair görüşlerini aldığı yurttaş ise gözlemlerini şu şekilde aktardı:

‘Konuşmalarına izin vermedik’

“Çok büyük bir kalabalık vardı. 13.30’da Muhtar tarafından daha önceden Nikfer halkına yapılan çağrı neticesinde toplanıldı. Halk köy meydanında bir araya geldi. 14.30’da maden şirketinin geleceğini öğrenmiştik. O süre zarfında eylem yapıldı. Ama maden şirketi toplantı için gelecekti. Biz toplantı yapılmasını istemedik ve toplantıda konuşmalarına izin vermedik”.

‘Arabalarına atlayıp gitmek zorunda kaldılar’

ÇED sürecinin imza aşamasıyla birlikte başladığını bildiklerini söyleyen yurttaş, halkın çok öfkeli olduğunu ve mermer madeni istemediğini vurguladı:

“Toplantı olduğuna dair imza atıldığında ÇED süreci başlıyor. Halk, onların konuşmasına izin vermeden maden şirketini kovdu. Hızlıca arabalarına atlayıp gitmek zorunda kaldılar. Açıkçası, halk çok öfkeli ve mermer madeni istemiyor. Çünkü Bozdağ Kayak Merkezi ve tarım alanları olan, yayla turizmi olmaya aday bir köyden bahsediyoruz. Güzel bir eylem oldu”.