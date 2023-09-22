TIR kaza yaptı: 25 ton enerji içeceği yola döküldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir TIR, bariyerlere çarparak devrildi ve dorsesinde bulunan 25 ton enerji içeceği yola saçıldı. Kazada şoför hafif yaralandı.

Haber Merkezi

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana gelen kazada İstanbul'dan Bursa yönüne giden Ali Güler (28) yönetimindeki TIR bariyerlere çarpıp yola devrildi. Kaza sonucu yaklaşık 25 ton enerji içeceği yola saçıldı.

DHA'nın haberine göre, ihbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Ali Güler, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, otoyolun Bursa istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları çalışanları yola saçılan enerji içeceklerini topladı. TIR, vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber

Bütün çocuklar düzgün beslenmek için Kartal İmam Hatip'e mi gitsin?