TIR kaza yaptı: 25 ton enerji içeceği yola döküldü

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana gelen kazada İstanbul'dan Bursa yönüne giden Ali Güler (28) yönetimindeki TIR bariyerlere çarpıp yola devrildi. Kaza sonucu yaklaşık 25 ton enerji içeceği yola saçıldı.

DHA'nın haberine göre, ihbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Ali Güler, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, otoyolun Bursa istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları çalışanları yola saçılan enerji içeceklerini topladı. TIR, vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.