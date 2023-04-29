TIR devrildi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, saat 12.00 sıralarında D-130 Kara yolu İzmit istikameti Kullar Varyant Köprüsü yakınlarında bir kaza meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, B.D.’nin kontrolünü yitirdiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü B.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 2 şeridi ulaşıma kapanan D-130 Kara yolu İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yarım saatlik çalışma sonucu TIR’ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.