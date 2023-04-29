Eşeler Yaylası için korkutan uyarı: 'Salda Gölü kuruyabilir'

Burdur'un Eşeler Yaylası'nda 2011 yılında bir maden şirketinin krom ocağı açmak için ruhsat alırken herhangi bir Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'nun talep edilmediği belirtiliyor. Şirketin kapasite arttırma talebinin yanı sıra doğaya ve çevreye verdiği zarara tepki gösteren Burdurlular yaşanan sorunların bir an önce telafi edilmesini ve kapasite arttırımının önlenmesini, acilen bir ÇED raporu düzenlenmesini talep ediyor.

Sorun 50 bin hektarlık alanı kapsıyor

Eşeler Yaylama Dokunma İnisiyatifi'nin yaptığı çağrıda, krom madeni çalışmalarından etkilenecek alanın 50 bin hektarlık araziye tekabül ettiği ve buradaki su ve tarım alanlarının ciddi sorunlar yaşayacağı ifade ediliyor. Eşeler Dağı'ndan doğan 3 su kaynağına sadece 300-400 metre yakında olduğu ifade edilen maden kapasitesinin arttırılma planı doğal olarak tüm Burdur halkını tehdit ediyor.

Yaklaşık 200 bin insanın içme suyu tehlikede

Yeşilova, Tefenni, Çavdır ve Acıpayam ilçelerinin içme suyu ihtiyacı, Eşeler Yaylası'ndaki su kaynaklarından besleniyor. Bu da kabaca 176 bin kişinin içme suyu ihtiyacını oluşturuyor. Ancak olası kapasite artırımında krom madeninin kullanacağı su miktarı bölgede yaşayan halkın içme ve tarımsal sulama su ihtiyacından daha fazla olacak. Maden sahasının genişlemesine izin vermenin on binlerce yurttaşımızın gündelik su ihtiyacını ve tarımsal sulama ihtiyacını tehlikeye sokacağı ifade ediliyor.

Salda Gölü kuruyabilir

Eşeler Yaylama Dokunma İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada mevcut kuraklıklar nedeniyle yüzde 50 küçülen Salda Gölü'nün, böylesi bir maden projesi ile tamamen kuruma ihtimali olduğu belirtiliyor. Eğer hem Salda Gölü'nün hem de Karamanlı Barajı'nın su kapasitesini belirleyen kaynaklara sahip olan Eşeler Yaylası zarar görürse, mevcut Karataş Barajı'nda olduğu gibi diğer göllerin de kuruma ihtimali ortaya çıkıyor.

Karataş Gölü'nün son durumu

'Karar iptal edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz'

"ÇED raporu gerekli değildir" kararının iptali için yargı yoluna başvuran Eşeler Yaylama Dokunma İnisiyatifi 11 Mayıs tarihinde gerçekleşecek bilirkişi raporu keşiflerinden önce çağrıda bulunuyor. Temiz suya erişimin tüm toplumun en temel hakkı olduğunu ifade eden inisiyatif, maden şirketlerinin bireysel çıkarları ve para kazanma hırsı ile attıkları adımların, yurttaşların suya erişim hakkından daha önemli olmadığını belirtiyor ve uyarıyor: "Burası sadece su kaynakları için değil, bir çok nadir görülen bitki ve kuş türünün de yer aldığı, olası bir ihmal nedeniyle her birinin bir daha yaşam şansı bulamayacağı özel bir alan."

Tüm Burdur halkını Eşeler Yaylasına sahip çıkmaya davet eden Eşeler Yaylama Dokunma İnisiyatifi, adaletin yerini bulmasını talep ediyor.