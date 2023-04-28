Depremzede çifti Erdoğan afişini indirdi diye yurttan atıp, gözaltına aldırdılar!

Ankara Çubuk’taki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bağlı KYK yurdunda kalan B.E., bugün yurda asılan Erdoğan mitinginin afişine “Burada ölülerimiz var, iktidar propogandası yapılacak yer mi burası?” diyerek tepki gösterdi, afişi indirdi.

Bunun üzerine yurt yönetimi, eşiyle birlikte yurtta kalan genç B.E.’ye yurttan atıldıklarını iletti, hemen ardından yine yurt yönetimince çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltı işlemi yapıldı.

Deprem sırasında Kahramanmaraş’ta olan, hem burada hem de Osmaniye’de yakınlarını kaybeden depremzede çift, depremin ardından iki aydır söz konusu yurtta kalıyordu.

Kalacak bir yeri olmayan depremzedelere yabancısı oldukları bir şehirde, devlet yurdu tarafından kapı dışarı edilecekleri bilgisinin iletilmesi, üstüne de gözaltı işlemi yapılması büyük tepki çekti.

B.E.’nin Çubuk’ta bir karakola götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan B.E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yurt yönetimi hukuksuz şekilde hiçbir bildirimde bulunmadan aileyi yurttan çıkardı.

Diğer yandan, yurtta pazar günkü miting için anons yapıldığı aktarıldı. Anonsta, miting için araç kaldırılacağı ve depremzedelerin mitinge götürüleceği söylendiği belirtildi.