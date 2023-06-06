TİP’in Meclis Başkanı adayı Can Atalay oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adaylığına, mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay’ı gösterdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş kendisinin, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na bugün saat 15.00’te teslim etti.

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutulan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde avukatları tarafından alındı ve hemen ardından Atalay’ın tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunuldu. Yargıtay, yapılan başvuruya hâlâ yanıt vermezken TİP Milletvekili Can Atalay henüz tahliye edilememesi sebebiyle görevine başlayamadı.