TİP Diyarbakır il başkanına bıçaklı saldırı protesto edildi

Türkiye İşçi Partisi, bıçaklı saldırıya uğrayan TİP Diyarbakır İl Başkanı Salih Sargın’a ilişkin açıklama yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Salgın’ın kimliği belirsiz iki şahıs tarafından işten dönerken evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradığının belirtildiği açıklamada, "Beş günden beri üniversitede arkadaşlarımız takip edilerek taciz edilmiş, sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları gönderilmiştir. Ülkü Ocaklarının, üniversiteler açıldığından beri özellikle kadın öğrencileri tehdit ve şantajla taciz ettiğini, üniversitede öğrenci temsilciliklerine aday olan arkadaşlara baskı kurarak kendi adaylarının seçilmesini gayrimeşru yollarla sağlamaya çalıştığını biliyoruz" denildi.