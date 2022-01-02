HDP'ye saldırı Şirinevler'de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

İstanbul'da HDP Bahçelievler ilçe binasına saldırı bugün Şirinevler'de protesto edildi. Polis kaymakamlık yasağını gerekçe göstererek meydanda açıklama yapılmasına izin vermezken HDP ilçe binasına yürüyen kitleye müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. HDP ilçe binasının olduğu sokağı barikatlarla kapatan polis daha sonra barikatı kaldırdı.

HDP ilçe binası önünde yapılan açıklamaya HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, HDP Milletvekili Hüda Kaya ve çok sayıda sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Açıklamada “HDP’ye yönelik saldırıları kınıyoruz, faşizme karşı omuz omuza” ve “HDP’yi savunmak halkı savunmaktır” pankartları açıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre en demokratik haklarını kullanmak ve HDP’ye yapılan saldırıyı protesto etmek için bir basın açıklaması gerçekleştirmek istediklerini ama kaymakamın hukuksuz bir şekilde yasakladığını ifade eden HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü, “Burada arkadaşlarımız gözaltına alındı. Gözaltına alanlara ve bu emri verenlere bu hukuksuzluğa geçit verenlere şunu söylüyoruz; HDP gözaltılarla tükenmeyecek, asla geri adım atmayacak. Arkadaşlarımız katlederek mücadelemizden geri adım attıramayacaksınız. HDP bu ülkede adaleti, hakikati, birlikte yaşamı savunan bir partidir. Bu partiye saygı göstereceksiniz” dedi.

İçişleri Bakanlığı’na seslenen HDP Milletvekili Hüda Kaya da, “Halkın vergileriyle maaşlarını alarak halkın sesini boğmaya çalışanlara şunları söylüyorum. Bakın AKP miladini doldurdu. Saltanat hep kalacak sanmayın. Çaldıklarıyla, ihanetleriyle, zulümleriyle defolup gidecekler. Göndereceğiz. AKP hesap verecek. Bugünün yarını var ve siz yarınlarda olmayacaksınız. HDP İzmir İl binamızda Deniz Poyraz’ın katledilmesinin üstünden aylar geçmeden yeni bir katliam planıyla kendilerini gösterdiler. AKP iktidarı kandan, kötülükten besleniyor. Burada yeni bir katliam yapmak istedi. Bu cahiller sürüsünü çöpe atacağız. Deniz Poyraz’ı, Garibe Gezer’i unutmayacağız ve intikamlarını alacağız” diye konuştu.

HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir ise “HDP 6 milyon oy almış bir partidir. Seçim olsa 10 milyon oy alacak bir partidir. Bahçelievler ilçe binasının sokakları kolluk tarafından kontrol ediliyor ama biri ilçe binamıza girerek saldırı gerçekleşme cesaretinde bulunuyor. Bu cesareti nereden alıyor? İktidarın söylemlerinden alıyor. Kolluğun bizi korumasına gerek yok, gölge etmeyin yeter. HDP’yi halk savunuyor diyoruz; çünkü kadınların emekçilerin yanında yer almış, gençliğin hakkını savunmuş, bu haramilere karşı mücadele etmiştir. Bunun için halk savunuyor. Halk aslında kendini savunuyor. Çünkü HDP halk hareketinden gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan diğer siyasi parti temsilcileri, saldırılara karşı HDP’nin yanında yer aldıklarını ve sonuna kadar birlikte mücadele edeceklerini söyledi.