HDP'li Encü'den 'Meral Akşener'e oy verir misiniz?' sorusuna yanıt

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü, Rudaw TV’de bir programa konuk oldu.

Rudaw'da yer alan habere göre, Encü, “Gizli bir ittifak durumu var mı? Seçimlerde CHP veya İYİ Parti adayını desteklersiniz ama bunu şimdiden açıklamak istemiyorsunuz. Böyle bir durum var mı?” sorusunu da kısaca, “Böyle bir şey yok. HDP olarak ittifak yaparsak herkesin gözü önünde yaparız” sözleri ile yanıtladı.

Encü, “Seçmeniniz HDP’nin CHP veya İYİ Parti ile ittifak kurmasını nasıl karşılar” sorusuna ilişkin, “Seçmenimizin desteklemediği bir ittifaka katılmayız. İttifak eğer seçmenimizin çıkarlarına olursa elbette olur. Bu konuda bize inançları var, siyasetimizi benimsiyorlar. Kürt siyasetini, varlığını kabul etmeyen, sorunun çözümünü desteklemeyen hiç bir parti ile de elbette ittifak yapmayız” değerlendirmesinde bulundu.

'HDP cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine nasıl katılacak?'

Milletvekili seçimlerine parti olarak katılacaklarını anlatan Encü, “Ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri için destekleyeceğimiz adayı HDP ve seçmeninin kabul etmesi gerekiyor” dedi.

Encü, “Meral Akşener cumhurbaşkanı olursa destekler misiniz?” sorusuna da, “Bizim paradigmamıza karşı biri, yol ve yöntemlerimize, savunduğumuz değerlere karşı. Destekleyemeyiz. Ona oy vermek Bahçeli’ye oy vermek gibidir. Onlardan ayrılıp geldi. Ne HDP ne de seçmenimiz bunu kabul etmez. İçinde demokratik-insani değerleri taşımayan, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü desteklemeyeni aday olarak desteklemeyiz” ifadeleri ile yanıt verdi.