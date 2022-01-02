AKP'li Özdemir: Türkiye’de en büyük Kürt temsiliyeti AK Parti’de

Rudaw TV’de Hevidar Zana’nın sunduğu bültene konuk olan AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, erken seçim, ittifaklar ve Kürt meselesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Rudaw'ın aktardığına göre, Özdemir, AKP-MHP ittifakının devam edip etmeyeceği yönünde soruya ilişkin, “Siyasette değişimler günlük olarak yaşanıyor. Türkiye şartlarında geçmişte AK Parti ve MHP bir ittifak altında seçime girdi. Diğer taraftan Millet İttifakı adıyla muhalefet partileri seçime katıldı. Şimdi de öyle görünüyor. Ama yarın öbür gün 2023’te Türkiye’de şartlar önümüze başka şeyler çıkarır mı? Mümkündür. Fakat mevcut şartlarda AK Parti-MHP ittifakı devam edecek. Hem ekonomi, hem insan hakları ve hem de Türkiye’nin demokrasisi için bu ittifak birlikte adım atacak” yorumunu yaptı.

'MHP ile ittifak Kürt seçmenden uzaklaştırmıyor mu?'

Kürtlerin MHP ittifakı nedeniyle AKP'den uzaklaşıp uzaklaşmadığına ilişkin soruya Özdemir şu yanıtı verdi:

“Evet ama, Türkiye’nin realitesi neyse ona göre bir politika izleniyor. AK Parti kendi kimliği ile, son iki-üç yılı çıkarın Türkiye’de 15 yıl tek başına iktidar olmuş bir parti. Bu 15 yıllık süre zarfında demokrasi, insan hakları ve diğer tüm konularda AK Parti’nin karnesi ortada. AK Parti ile halk arasındaki itimat hala devm ediyor. Biz AK Parti’yi bu diğer partilere benzetmiyoruz. Diğer partilerin kendilerine göre bir tüzüğü var, programı var. AK Parti’nin tüzük ve programı da bellidir. MHP ile ittifak yaptığı için neden demokrasi ve insan haklarından uzaklaşsın ki? AK Parti tek başına da olsa, ittifakla da olsa bu ilkelerini savunuyor. Ben bir Kürt milletvekili olarak söylüyorum, Kürtler AK Parti’ye oy verecek. Türkiye’de en büyük Kürt temsiliyeti AK Parti’de.”

'Kürt meselesinde adım atmak gerekirse atarız'

AKP'nin Kürt meselesine dair yeni adım veya projeleri olup olmadığı sorusuna Özdemir, “AK Parti Kürt meselesi konusunda attığı adımların arkasında duruyor. 6 Kasım’da Cumhurbaşkanı Batman’da konuğumuzdu. Batman’daki konuşmasında da söyledi. Üç ay öncesinde Diyarbakır’da halka hitabında da bunu dile getirdi. Tayyip Erdoğan ve AK Parti eskiden hangi noktada ise bugün yine aynı noktadadır. Hala aynı siyasetini izliyor. Ama şehirlerde, sokaklarda birileri silahla dolaşıyorsa o zaman devlet otoritesini sağlar. Bu konuda önlemler alındığında bu AK Parti’nin Kürt meselesinde attığı adımlardan geri döndüğü anlamına gelmiyor. Bundan sonra da atılması gereken adımlar varsa AK Parti yine atar” sözleriyle yanıt verdi.

“Bugün CHP ve HDP diyaloğu epey ilerletmiş durumda” diyen Özdemir, “100 yıllık Cumhuriyet tarihinde CHP’nin ne yaptığı açık. İttifak yok diyorlar ama İstanbul seçimlerinde ve Ankara seçimlerinde de ittifak yoktur dediler. Görüşme ve gidip gelme varsa ittifak şart değil. Mevcut durumda ne HDP ki gerçekte PKK, ne de CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifak yaptık demeye cesaret etmiyor. Ancak AK Parti’nin her şeyi açık. Perde arkasında gizli saklısı yok. Farklı bir hesabı yok. Ne projesi varsa halka açıklıyoruz, böyle bir tüzük ve programımız var diyor ve halktan oy istiyoruz. CHP bugün Kürt meselesinden söz ediyor ama tarihine bakıyorsunuz, bu konudaki sicili pek de temiz değil. İnkar ve asimilasyonu kim yaptı. Tüm bunlar tarihte açıktır. CHP bugün Kürtlerin biraz oyunu alabilmek için kendisine bir taşeron istiyor. Bu taşeronluk için de HDP’yi uygun görüyor. Fakat eminim ki HDP de bu tarihi unutmamalı, Kürt halkının temsiliyetini yapmak ve oylarını almak istiyorsa tüm bunları deşifre edip halka göstermelidir” dedi.