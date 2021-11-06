Erdoğan: Kürtçe konuşmanın suç sayılması gibi asırlık sorunları çözme yolunda adım attık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: