Erdoğan: Kürtçe konuşmanın suç sayılması gibi asırlık sorunları çözme yolunda adım attık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
Burada konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Batman'ı yatırımlardan mahrum bırakmak için nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü.
- Hani işsizlik diyoruz ya, yatırımlarımızla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz.
- 20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman vardı, ama bugün nasıl bir Batman var, öyle mi?
- Bu topraklarda binlerce yıldır birlikte yaşayan insanlar olarak, vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken surlara birlikte tırmandık.
- Bölgede yaşanan sıkıntıları çözemeyenler, baskıyla, tehditle, işkenceyle, hak ve hukuklarını hiçe saydıkları insanları yerlerinden ederek sorunları daha da büyüttüler. Hükümete geldiğimizde ilk iş olarak insanların zihin ve gönül dünyalarında baskıyla ve zulümle özdeşleşmiş olan Olağanüstü Hal'i biz kaldırdık.
- Kürtçe konuşmanın, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkarılması başta olmak üzere, asırlık sorunları çözme yolunda biz adım attık. Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi, terör örgütünün de kan ve zulümle kurduğu vesayeti paramparça ettik.