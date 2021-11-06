Erdoğan sular altında bıraktığı Hasankeyf'le övündü: Biz dertliyiz, sizlere aşığız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı açılış töreninde konuştu.

“Ilısu’nun su ve enerji yatırımı olmasının yanında yapısal değişim boyutu da bulunmaktadır. Çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras noktalarında çalışma yapıldı. Hasankeyf başta olmak üzere tarihi özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık" diyen Erdoğan, "Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri başarıyla taşıyarak yeni yerlerine ulaştırtırdık. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. PKK’nın yan kolu HDP sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz, sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz, sizlere aşığız" ifadesini kullandı.

Tüm itirazlara rağmen AKP'nin hayata geçirdiği proje sonrası 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf sular altında kaldı. Tarihi bölgedeki eserler, başka bölgelere taşındı.