Erdoğan ziyareti öncesi Hasankeyf'e pist yapıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES" açılışı için Batman'a gidecek.
Ilısu Baraj bendinin bulunduğu alana gidecek Erdoğan'ın yol güzergahında sular altında bırakılanHasankeyf'e de uğraması bekleniyor.
Pist inşa edildi
Antik kentin kayalar ile dolgu yapılan tarihi İpek Yolu üzerindeki alana Erdoğan'ın uğraması durumunda helikopterinin inebilmesi amacıyla pist yapıldığı görüldü.
AKP Batman İl Binasının bulunduğu Avukat Sedat Özevin Caddesi'ne çıkan sokaklarsa şimdiden kapatıldı. (ANKA)