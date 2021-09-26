Valilikten sular altında kalan Hasankeyf için tanıtım filmi

Batman Valiliği, Ilısu Baraj Gölü nedeniyle sular altında kalan Hasankeyf’in görüntülerinin yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Batman turizm tanıtım filmi” başlıklı film, “Mezopotamya’nın kalbinde sayısız medeniyetin kök saldığı topraklar, Anadolu’da tarihin başladığı şehir, 12 bin yaşında kadim topraklar. Burası BATMAN” mesajıyla paylaşıldı.

Videoda; "Burası Batman Hasankeyf. Yeşili ve maviyi tarihle buluşturan kent Hasankeyf. Emanetin el üstünde tutulduğu eserlerine sahip çıkan mutlu insanların şehri. Bu kadim topraklarda yeni bir tarih yazılıyor. Su altı ve su üstü sporları, tarihin özenle taşındığı arkeopark ve müzesi, sarayı, camisi ve mağaraları…" denildi.

Videoya tepkilerin gelmesi üzerine video yorumlara kapatıldı.