Timur Cihantimur kararı: ABD Savcılığı Türkiye'ye iadesini talep etti

İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur ile onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaların görülmesine, Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde devam ediliyor.

VOA’dan Can Kamiloğlu’nun haberine göre Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua S. Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye bugün sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

Başsavcı Vekili Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmasını talep etti.

Savcılık Cihantimur’un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti.

Savcılığın Cihantimur’un iadesini istediği 22 sayfalık dilekçenin tamamı dava kayıtlarına geçerken, aralarında sanığın psikiyatri raporunun da bulunduğu serbest kalmasına itiraz dilekçesi de kısmen gizlilik kararıyla dava kayıtlarında yer aldı.

Savcılık, yapılacak iade duruşmasında mahkemenin kararıyla ilgili bir değişikliğin olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İade duruşması bir ceza yargılaması değildir. Amacı, kaçağın suçluluğunu veya masumiyetini belirlemek değil, anlaşma kapsamındaki suçlamaların yeterliliğine karar vermektir. Sanığın yargılanması iade edileceği ülke olan Türkiye’deki mahkemede yapılacaktır.

Duruşmanın sınırlı niteliği nedeniyle, özel usul ve delil kuralları geçerlidir. Bir ceza davasında sanığa tanınan haklar, uluslararası iade işlemleri yapılan bir kaçak için geçerli değildir. Suçluların iadesi anlaşmaları duruşmada canlı tanık ifadesini gerektirmez, hatta öngörmez.

Bu nedenle mahkemede sanığın iadesini engelleyecek bir tanık ifadesi olmayacaktır. Mahkeme, Cihantimur’un davanın düşürülmesi talebini reddetmeli ve Türkiye'ye iadesine karar vermelidir. Mahkemenin sanığın iadesiyle ilgili kararını onay için yapılacak duruşması öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı’na tasdik için sunması için yasal gereklilikler şimdiye kadar karşılanmıştır."

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart akşamı seyir halindeki üç ATV aracından biri arızalandı. ATV sürücülerince yol kenarına çekilen araç tamir etmeye çalıştı. Oğuz Murat Aci, ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem aldı. Diğer kişiler ise arızalanan motorla ilgilendi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen sürücü koltuğunda oturan 18 yaşından küçük Timur C.’nin bulunduğu lüks araç, üç ATV’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Eylem Tok ile estetik cerrah Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu olan Timur C., kazayı sağlık görevlilerine haber vermeden olay yerinden başka bir araçla uzaklaştı. Kazanın ardından Eylem Tok, yargılanmaması için oğlunu önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçırdı. Eylem Tok’un olay yerinde yaralıların telefonlarını da ellerinden aldığı ortaya çıkmıştı.

Eylem Tok ve oğlunun kolayca yurtdışına çıkmaları, iade işlemlerinin yavaş ilerlemesi akıllarda soru işareti yaratırken AKP'ye yakınlığıyla bilinen Demirörenlerin oğlunun da kazaya yol açan arabada olduğu iddia edilmiş, ancak konu hızla kapatılmıştı.

Daha sonra Demirören Haber Ajansı muhabiri Rojda Altıntaş’ın, kazayla ilgili haberi yayımlamadan bekletmesi için Revan Demirören ve şoförü tarafından arandığı ortaya çıkacaktı.

Altıntaş "Kamuoyunu yakından ilgilendiren 'Eylem Tok' olayıyla ilgili yeni bilgilere ulaşması ve yayınlaması girişimleri kapsamında, bağlı bulunduğu yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldığını" açıkladı.

Eylem Tok ve oğlu Timur C. kaçtıkları ABD’de objektiflere yakalanmış, anne ve oğlu kameraları fark edince gülmüştü.