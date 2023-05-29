Timothy Ash: Türk Lirası'nda işler çirkinleşebilir

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Şirketi’nin gelişen piyasalardan sorumlu stratejisti Timothy Ash, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu kazanmasının ardından Türk Lirası'nda "işlerin çirkinleşebileceğini" belirtti.

Türk Lirası ve Türkiye'ye dair sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Ash, "Büyük cari açık ve vadesi gelen kısa vadeli borçların ağırlığı göz önüne alındığında dolara olan talep çok büyük. Sınırlı döviz rezervleri ve büyük ölçüde negatif reel faiz oranları ile lira üzerindeki baskı ağır." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı serbest bırakacağını ve Türk Lirası'nın daha savunulabilir bir seviyeye geleceği savunan Ash, "Bakalım Erdoğan alışılmışın dışındaki para politikası görüşlerinden 180 derece dönüp Mehmet Şimşek gibi birini ekonomi ekibinin başına getirecek mi? Eğer bunu yapmazsa işler çirkinleşebilir." dedi.

İsveç'in NATO üyeliği

Timothy Ash, ayrıca Erdoğan'ın Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletmek için İsveç'in NATO üyeliği konusunda da taviz vermesini beklediğini aktararak "Seçim öncesinde bu işten çıkarabileceği her türlü siyasi sermayeyi çıkardı, şimdi kazandı… Dolayısıyla İsveç'in önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesinde NATO üyeliğine kabul edilmesini bekliyorum” diye yazdı.

Dolar/TL, seçimden sonraki ilk günde 20,10 seviyesinden işlem görürken Euro/TL kurunda ise 21,60 seviyesi aşıldı. Dolar kuru, geçen haftayı 20 liranın altında tamamlamıştı.