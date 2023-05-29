Borsa Erdoğan ile yeni dönemi fiyatlıyor: Seçimden sonra yükselişle başladı

Borsa Erdoğan ile yeni dönemi fiyatlıyor. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, açılışta yüzde 2,52 yükseldi. Borsanın açılışında yaşanan bu yükseliş, piyasalar açısından belirsizliğin en kötü senaryodan daha kötü olması gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayan Erdoğan seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz" dedi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü de yükselmişti

BIST 100, geçen hafta cuma günü de yüzde 3,4 yükselerek haftayı 4580 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,8 artışla 5.400,00 puandan başladı. Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 5.400,00 seviyesinden işlem gördü. (AA)