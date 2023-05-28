TKP'den seçim açıklaması: Karamsarlığa yer yok, mutlaka kazanacağız

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Seçim sonuçlarını yayımladığı açıklama ile değerlendiren Türkiye Komünist Partisi (TKP) umudun sandığa sığmayacağını vurgulayarak 'Karamsarlığa yer yok, mutlaka kazanacağız' mesajını paylaştı.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

"Bu halkın mücadelesini sandığa sıkıştırmaya çalışanlar artık sussun!

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları büyük oranda netleşmiş bulunuyor. Türkiye’nin kaderini belirleyeceği söylenen seçimlerin sonunda ortaya çıkan tablonun aydınlık yarınlar için umut olduğu elbette söylenemez.

Ancak,

Bütün siyasal hakları budanmış,

Grev hakkı elinden alınmış,

Örgütlenme araçları gasp edilmiş,

Mücadele azmi iktidar ve muhalefetin el birliğiyle kırılmış,

Diğer bir deyişle silahsızlandırılmış bir halkın bu büyük karanlık karşısında başarı kazanabilmesi mümkün müydü?

20 yıldır iktidarını işçi sınıfı ve yoksullara dönük baskıyla, cumhuriyet değerlerine dönük saldırılarla sürdüren bir iktidara karşı, o iktidarın üzerinde yükseldiği kolonlara dokunmadan, laiklik demeden, bağımsızlık demeden, devletleştirme demeden zafer kazanılabilir miydi?

Erdoğan’ın yenilmesi gerçek bir ihtimaldi. Bu ihtimal hayat bulmadıysa sebebi Erdoğan’ın yenilmezliğinde değil muhalefetin Erdoğan karşıtlığını kişiliksizleştiren siyaset tarzında aranmalıdır. Yalnızca sandığa sıkıştırılarak kötürümleştirilmiş bir siyaset atmosferinde emekçiler zafer kazanamaz.

Umut sandığa sığmaz. Bu halkın mücadelesini sandığa sıkıştırmaya çalışanlar artık sussun!

Bilinsin ki Erdoğan zayıftır ve yenilmeye mahkumdur. Yeter ki halkımız bundan on yıl önceki gibi kendine güvensin ve ayağa kalksın.

Türkiye Komünist Partisi emekçi halkı laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm için yalnızca AKP iktidarına karşı değil tüm düzen içi çözüm arayışlarına ve sahte muhalefete karşı da örgütlenmeye çağırmaktadır. Karamsarlığa asla yer yok.

Bu memleket bizim ve mutlaka kazanacağız."