Timothy Ash: Muhalefet kazanırsa bu dönem batıyla ikinci bir balayı dönemi olur

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Şirketi’nin gelişen piyasalardan sorumlu stratejisti Timothy Ash, 14 Mayıs seçimlerine dair Cumhuriyet'ten Elçin Poyrazlar'ın sorularını yanıtladı.

Bir paylaşımında "eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye’den kaçan Batılı yatırımın yeniden döneceğini" öne süren Ash, bu sözlerine ilişkin, "Piyasadaki genel hava bu yönde. Son 5-10 yılda yabancı kurumsal yatırımcılar Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini geniş ölçüde düşürdüler. Piyasa verilerine baktığımızda bu rakamın 140 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Türkiye’deki parasal ayarlar nedeniyle güven duymuyorlar. Türkiye’ye yönelik olumsuz oranlar var ve sürekli krizin eşiğinde izlenimi veriyor. Bu ortamda Türk lirasına bağlı varlıklara yatırım yapmayı savunmak oldukça zor" dedi.

Ash "Eğer ekonomide ortodoks politikalara dönüş (ekonominin geleneklere bağlı, kabul görmüş kuralları) ve normalleşme olursa yatırımcılar Türkiye'ye dönecektir. Yabancı yatırımcılar muhalefetin ekonomik ekibini iyi tanıyor ve saygı duyuyor" ifadesini kullandı.

"Eğer muhalefet kazanırsa bu dönem batıyla ikinci bir balayı dönemi olur" iddiasında bulunan Ash, "Muhalefetin ekonomik anlamda soğukta kalan Türkiye’yi içeri alması büyük bir kazanç olur. Batılı yabancı büyük bir sermayenin Türkiye’ye akacağını göreceğiz. Muhalefet bu yatırımcı rüzgarını arkasına alacak. Mali kurallarda ortodoks politikalara dönmek oldukça önemli. Ancak benim endişem altı partiden oluşan bir koalisyonun ülkeye siyasi istikrar getirip getirmeyeceği. Türkiye'de koalisyon hükümetleri çok kalıcı olmuyor. Ekonomik anlamda iyi bir ekiple sorunlar kolayca aşılabilir. Ancak asıl soru şu; bu kadar farklı siyasi çizgilerin bir araya geldiği koalisyon istikrarı sağlayabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın kazandığı senaryoya dair de konuşan Timothy Ash, "Öncelikle Türk lirası değer kaybedecek. Bu seçimler için kurun değeri yönetiliyor. Sonunda Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacak. Kurun piyasa değerinde büyük düşüş olacak. Daha fazla para çıkışı yaşanabilir. Hükümet çok kısa sürede ödemeler dengesinde zorlukla karşılaşacak. Ya da dışarıdan büyük bir çek arayışına girecekler" iddiasını dile getirdi.

Son olarak seçim sonuçlarına dair tahmini sorulan Ash, şu yanıtı verdi: "Bu seçim sonuçlarını tahmin etmek çok zor. Seküler Türk analistler Erdoğan'ın kaybedeceğine inanıyor. Bu anlamda piyasalar oldukça aktif. Ben ise kimin kazanacağından emin değilim. Büyük bir farkla muhalefet kazansa da şaşırmayacağım, 2 puan farkla Erdoğan kazansa da. Her iki tarafa da savrulabilir bu seçimler. Sonuçları bilmek gerçekten çok zor."