The Times'tan Kılıçdaroğlu portresi

İngiliz gazetesi The Times, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir analiz yayımladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şatafatlı, aşırı popülist" olduğu vurgulanan yazıda, Kılıçdaroğlu'nun çocukluğu "Dersimli kitapsever" olarak portre edildi.

Makalede, "74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini kazanması durumu, Türkiye'yi 20 yıldır yöneten daha gürültülü, daha otoriter liderliğe karşı sessiz çalışmanın, uzlaşmanın ve birliğin zaferi gibi çarpıcı bir siyasi değişime uğratacaktır" görüşü paylaşıldı.

'Kılıçdaroğlu çok yaşlı, çok sessiz ve kazanamamakla çok ilişkili'

Makale boyunca Kılıçdaroğlu övgüsü dikkat çekerken, Erdoğan'a karşın Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazi' yaşamı ön plana çıkarılmaya çalışıldı. Buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılından beri başında olduğu CHP'nin ve kendisinin, Erdoğan'a karşı birçok seçim yenilgisiyle yüz yüze kaldığı da hatırlatıldı. Anketlere güvenilmemesi gerektiği ifade edilen analizde, kamuoyu yoklamalarına göre şimdilik Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın "biraz önünde" olduğu belirtildi.

CHP içindeki muhalefetin "Kılıçdaroğlu'nun çok yaşlı, çok sessiz ve kazanamamakla çok ilişkili olduğu" görüşleri paylaşılan yazıda, Kılıçdaroğlu'na ilişkin CHP'nin "yükselen yıldızı" olarak tanımlanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da rakibi Erdoğan'ın da kişisel karizmasından yoksun olduğu yorumunda bulunuldu.

Adının açıklanmasını istemeyen CHP'li yetkili, "Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek dar görüşlü ve bu statü zihniyetinde sıkışıp kalındığının, esnek olunamadığının ve katılığın göstergesidir. Her zaman kaybeden bir kişi, her zaman kazanan bir adama karşı yarışacak" demecini verdi.

Makalede, Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' ve HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde desteklemesi kararı hatırlatılırken, CHP'den üst düzey başka bir yetkili, "Ülkeye gerçek bir değişiklik getirmek istiyor. Orkestranın şefi. Cumhuriyeti değiştirmek istiyor ve gerçek bir birlik mesajı getiriyor" dedi.

'Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin Sünni olmayan ilk cumhurbaşkanı olacak'

The Times'ta yayımlanan makalede Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına dikkat çekilirken, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin Sünni olmayan ilk cumhurbaşkanı olacak" denildi. Alevilerin Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını oluşturduğunu hatırlatan yazıda, Türkiye'nin devlet politikasının azınlıkları bastırmak üzerine kurulu olduğu görüşü dile getirildi.

Makalede, "20. yüzyıl boyunca Türkiye'deki azınlıkların çoğu öldürüldü, sürüldü veya başka bir şekilde ülkeyi terk etmeye zorlandı ve kalanlar kökenleri konusunda sessiz kalmayı ve 'Türklüklerini' ön planda tutmayı öğrendiler" değerlendirmesinde bulunuldu. The Times'ta yayımlanan makalede, Erdoğan iktidarının ilk döneminde Türkiye'deki azınlıkların durumunun iyileşmeye başladığı ileri sürüldü.

'Kılıçdaroğlu etnik kökeni hakkında nadiren konuşuyor'

Dersim katliamına değinilen makalede, Kılıçdaroğlu'na ilişkin, "Ancak genç bir adam olarak Dersim katliamlarını araştırmak için yıllarını harcamış olmasına rağmen, belki de insanların katliamı tasarlayan partiye liderlik ettiğini fısıldayacaklarından şüphelenerek, geçmişi veya etnik kökeni hakkında nadiren kamuoyuna konuştu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıda Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'nun Alevi köklerinden utandığını ima ettiği ve Alevi köklerini saklamaya çalışmakla suçladığı belirtildi.

Pek çok kişinin Erdoğan'ın seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun dinini ve etnik kökenini hedef alarak yeniden saldırıya geçmesini beklediği görüşünü aktaran yazıda, Kılıçdaroğlu geçen hafta bir iftarda ayakkabısıyla seccadeye basmasının "kendisine yardımcı olmayacak" bir hareket olduğu söylendi.