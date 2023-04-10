Bloomberg: Türkiye'nin 'Gandhi'sinin Erdoğan'ı yenmek için Lincoln'den ders alması gerekebilir

Bloomberg'in uluslararası ilişkiler köşe yazarı Bobby Ghosh'un kaleme aldığı makalede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen muhalefet bloğunun Erdoğan'ın iktidarını yıkmaya kararlı olduğu, lakin bu süreçte kendi içlerindeki sürtüşmelerin kırılmalara yol açmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Millet İttifakı'nın öne çıkan dört ismi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansrur Yavaş'ı "cumhurbaşkanlığının yetkilerini kısıtlamaya adamış dörtlü muhalefet lideri" olarak tanımlayan makalede; Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bariz bir şekilde karizma eksikliği" olduğu belirtilirken, diğer üç isminse "bu niteliklere fazlasıyla sahip olduğu" yorumunda bulunuldu.

'Yabancı yatırımcı Erdoğan döneminin kapanacağı konusunda iyimser'

Erdoğan'ın şu ana kadar karşılaştığı "en büyük meydan okumanın" 14 Mayıs seçimleri olduğu belirtilirken, AKP'nin de "savunmasız olduğunun ortaya çıktığı" düşüncesi paylaşıldı. Kamuoyu yoklamalarında Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın önünde olduğu hatırlatılan makalede, "yabancı yatırımcıların" da Erdoğan döneminin kapanmak üzere olabileceği konusunda "iyimserlik işaretleri" taşıdığı aktarıldı.

'Kılıçdaroğlu Gandhi'ye değil, Lincoln'e benzemeli'

Bloomberg'te yayımlanan makalede, Erdoğan'ın hırçınlığına karşın Kılıçdaroğlu'nun sakinliği sebebiyle Mohandas Gandhi'ye benzetildiği ifade edilirken, Kılıçdaroğlu'nun "müttefiklerini yanında tutabilmesi için başka bir tarihi figürün becerilerine ihtiyacı olduğu" yorumunda bulunuldu. ABD İç Savaşı sırasında ülkenin başında bulunan Abraham Lincoln'ün de müttefiklerinin asıl umudunun başkan olmak olduğu hatırlatılan yazıda, Kılıçdaroğlu'nun ancak güçlü bir liderlikle müttefiklerini bir arada tutabileceği tavsiyesinde bulunuldu.

'Parlamenter sisteme dönüş, tutulamayacak bir söz'

Millet İttifakı içerisindeki liderlik çekişmesine karşın, cumhurbaşkanlığının gücünü zayıflatma amaçlarını "ironik" olarak değerlendiren Bloomberg yazarı Ghosh, parlamenter sisteme dönüş amacının "tutulamayacak bir söz" olduğu görüşünde. Bunun için hem Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması hem de Millet İttifakı'nın mecliste beşte üç çoğunluk kazanmasının "olası olmadığı" ifade edilen makalede, ancak halk referandumuyla dönüşün sağlanabileceği, bu durumda da Erdoğan ve AKP'nin "dişe diş mücadele edeceği" belirtildi.

"Para politikası, Erdoğan'ın faiz oranlarıyla ilgili hayalperest fikirlerine boyun eğmek zorunda kaldı. Bu da çok yüksek enflasyona, dalgalanan bir para birimine ve Türk ekonomisine yatırımcı güveninin kaybına yol açtı" yorumunda bulunulan makalede, "Yabancı yatırımcılar tahvil ve hisse senedi piyasalarından 60 milyar dolardan fazla para çektiler ve Türk lirası cinsinden varlıklarını rekor seviyedeki en düşük seviyeye indirdiler" denilerek dolaylı olarak reçetenin ekonomi politikasını yabancı yatırımcılara göre değiştirmek olduğu ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde ekonomi yönetiminin başına geçmesi beklenen İYİP'li Bilge Yılmaz, Bloomberg'e verdiği demeçte, "Mevcut sistem sürdürülemez" ifadesini kullandı.

'Kılıçdaroğlu'nu bekleyen tüm zorluklar Erdoğan'ın eseri olmayacak'

"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda onu bekleyen tüm zorluklar Erdoğan'ın eseri olmayacak" uyarısında bulunulan yazıda, "Bazı zorluklar, ekibindeki rakiplerinin hırslarından ve gündemlerinden kaynaklanabilir" denildi.

Millet İttifakı'nda öne çıkan dört ismin siyasi ideoloji konusunda ayrıldığını ileri süren yazar, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sosyal demokrat, Akşener milliyetçi, Yavaş da ikinci kamptan birinci kampa geçti" yorumunda bulundu. Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması ve geri dönmesi hatırlatılırken, "İki belediye başkanının, Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini devralmak için büyük olasılıkla rekabete girmesi bekleniyor" denildi.

'Kılıçdaroğlu'nun müttefiklerini yönetmesi, Erdoğan'ın mirasını devralmak kadar zor olacak'

Makalede, "Kılıçdaroğlu kazanırsa, diğer üçünün cumhurbaşkanı yardımcısı olması bekleniyor; herhangi bir hükümet için alışılmadık, istikrarsız bir düzenleme olacak. Onları yönetmek, selefinin mirasını devralmak kadar zor olabilir" görüşü paylaşılırken, Kılıçdaroğlu'nun liderlik konusunda Lincoln'den feyz alması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.