The Times: Türk zenginlerin Londra'dan ev satın alımı arttı

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre zengin Türklerin Londra'daki elit muhitlerde ev satın almalarında bu yıl artış yaşanıyor.

Gazeteye konuşan bir emlak şirketi yöneticisi Becky Fatemi "Londra'da tipik olarak Ortadoğu, Asya ve ABD'li yatırımcıları görüyoruz ama bu yıl bir ulus alışılmadık derecede aktif olarak öne çıkıyor: Türkiye'den alıcılar..." dedi.

The Times'a göre Londra'nın kuzeyi ve güneydoğusunda on yıllardır gelişen Türk, Kürt ve Kıbrıslı topluluklarına son iki-üç yılda, "servetlerini yatıracakları istikrarlı bir yer arayan İstanbul'un paralı seçkinleri" de katıldı.

Gazeteye konuşan emlak şirketi Black Brick'ın kurucusu Camilla Dell, TL'deki değer kaybı nedeniyle bazı Türklerin Londra'da sadece ev kiralamaya gücünün yettiğini ancak zenginlerin paralarını ülke dışına çıkarmaya hevesli olduğunu söyledi. Dell "Birçok Türk Erdoğan ne kadar uzun süre iktidarda kalırsa ülke ekonomisinin o kadar kötüye gideceğinden korkuyor. Onun bu durumu tersine çevirebileceğine ilişkin umutlarını kaybettiler" dedi.

Zengin Türklerin Londra'da genellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Güneydoğu Asya ve son zamanlarda Rusya'dan alıcıların tercih ettiği prestijli semtlere rağbet ettiği belirtilen haberde "Geçen yıl Knightsbridge, Mayfair, South Kensington ve Belgravia'daki en büyük emlak anlaşmalarından bazılarının arkasında Türk girişimciler vardı" ifadelerine yer verildi.

Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner'in Belgravia'da geçen yaz 27 milyon sterline altı yatak odalı Viktorya tarzı bir malikane satın aldığı da kaydedilen haberde, isim verilmeden Londra'da bazı Türk zenginlerine son olarak yapılan on milyonlarca sterlinlik emlak satışlarından örnekler de verildi.

Gazeteye konuşan emlak şirketi Blue Book'un kurucusu Lindsay Cuthill Türk zenginlerin özellikle seçimlerin yapıldığı dönemlerde Londra'nın pahalı muhitlerinden nakitle emlak satın aldığını ifade ederek "İstikrarsızlık genellikle finansal olarak hızlı düşünmeyi teşvik ediyor" dedi.