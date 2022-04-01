The Times: İngiltere derhal ateşkes istemiyor

İngiliz The Times gazetesi Londra'nın Rusya ile Ukrayna arasında derhal bir ateşkes sağlanmasına karşı çıktığını yazdı.

Gazeteye göre İngiltere, Ukrayna'nın Rusya ile "çok erken" bir anlaşmaya varmasına karşı. Haberde bunun nedeninin İngiltere'nin Rusya'nın askeri pozisyonunun bozulmasını ve buna bağlı olarak müzakere duruşunun zayıflamasının beklenmesi gerektiğini savunması olduğu kaydedildi.

İngiltere'nin ABD, Almanya ve Fransa'nın en kısa sürede bir barış anlaşmasına varılması için "aşırı hevesli" olduğundan da kaygılandığı ileri sürülen habere göre, Londra anlaşmanın Kiev'in elinin daha güçlü olduğu bir zamanda yapılmasını istiyor.

Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı "Bu görüşmelerin gerçekleşebilmesi için Ukrayna'nın askeri açıdan mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Aynı kaynak böylesi bir senaryonun Rusya'nın daha fazla toprak tavizi, yaptırımlar ve hatta Putin'in yasal olarak kovuşturmaya uğramasıyla sonuçlanabileceğini ileri sürdü.