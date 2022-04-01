Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 37. günü

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki yüz yüze görüşmelerinin ardından ilk görüşmenin bugün çevrimiçi yapılması bekleniyor. Savaşın 37. gününde Rusya'nın Donbas bölgesine yoğunlaştığı öne sürülüyor. Mariupol kentinde açılan insani koridordan sivillerin tahliyesinin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Rusya Ukrayna'ya ait iki helikopterin Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentindeki yakıt deposuna saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya Avrupa'ya doğalgaz satışında bugünden itibaren ödemeleri rubleyle kabul etmeye başlıyor. Rusya'nın kendisine yaptırım uygulayan "dost olmayan ülkeler"e karşı attığı bu adım Almanya tarafından dün "şantaj" olarak nitelendi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

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İngiltere acil ateşkese karşı

Güncelleme: 10.57

İngiliz The Times gazetesi Londra'nın Rusya ile Ukrayna arasında derhal bir ateşkes sağlanmasına karşı çıktığını yazdı.

Gazeteye göre İngiltere, Ukrayna'nın Rusya ile "çok erken" bir anlaşmaya varmasına karşı. Haberde bunun nedeninin İngiltere'nin Rusya'nın askeri pozisyonunun bozulmasını ve buna bağlı olarak müzakere duruşunun zayıflamasının beklenmesi gerektiğini savunması olduğu kaydedildi.

İngiltere'nin ABD, Almanya ve Fransa'nın en kısa sürede bir barış anlaşmasına varılması için "aşırı hevesli" olduğundan da kaygılandığı ileri sürülen habere göre, Londra anlaşmanın Kiev'in elinin daha güçlü olduğu bir zamanda yapılmasını istiyor.

Letonya'dan 'Z'ye yasak kararı

Güncelleme: 10.30

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatta kullandığı "Z" ve "V" sembollerinin kamusal alanda kullanımına Letonya'da yasak getirildi.

Letonya parlamentosunda dün yapılan oylamada kamusal alanda bu sembolleri kullanan kişiler için 350 Avro'ya, şirketler içinse 2 bin 900 Avro'ya kadar para cezası öngören düzenleme kabul edildi.

'Rusya birliklerini doğuya kaydırıyor' iddiası

Ukrayna heyeti başkanı, Ukrayna'nın Rusya ile bir sonraki müzakere turunun bugün çevrimiçi olarak devam edeceğini söyledi. Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın askeri çabalarını Donbas bölgesine yönlendirmek için birliklerinde bariz bir değişiklik olduğunu öne sürdü. NATO da Rus kuvvetlerinin geri çekilmediğini, Kiev ve diğer şehirler üzerindeki baskıyı sürdürürken yeniden konumlandığı konusunda açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın kentindeki depoya hava saldırısı

Rus kentindeki yakıt deposuna Ukrayna'ya ait iki helikopter saldırı düzenledi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde bulunan bir petrol deposunda yangın çıktı. Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, "Tüm acil servisler bölgeye gönderildi. Yangına müdahale için önlemler alınıyor" dedi. Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, petrol deposundaki yangının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki helikopterin hava saldırısı sonucu meydana geldiğini söyledi.

Rus kuvvetleri Çernobil'den çekildi

Ukrayna'nın nükleer santrallerini denetleyen devlet kuruluşu dün yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Çernobil'den çekildiğini söyledi.

Kuruluş, "Çernobil nükleer santralini ve diğer tesisleri ele geçiren işgalcilerin iki kol halinde Belarus Cumhuriyeti ile Ukrayna sınırına doğru yürüdükleri doğrulandı" dedi.

Santral savaşın ilk haftasında Rus birliklerinin kontrolüne geçmişti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Perşembe günü Rus birliklerinin kontrolü Ukraynalı personele devretme niyetlerini açıkladığını söyledi.

Zelenskiy iki üst düzey generali 'hain' ilan etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, iki üst düzey Ukraynalı generali "hain" ilan ederek görevden aldığını açıkladı. Zelenskiy, görevden aldığı generallerin Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi şefi Naumov Andriy Olehovych ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Herson bölgesindeki başkanı Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych olduğunu duyurdu.

Rusya'dan AB üst düzey yöneticilerine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasının tüm sınırları aştığına dikkat çekildi. AB’nin eylemleriyle yalnızca Rusya ile ilişkileri çıkmaza sokmakla kalmadığı, aynı zamanda kendi vatandaşlarının refahını, güvenliğini, küresel, finansal ve ekonomik sistemin istikrarını da tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, mütekabiliyet ilkesine uygun şekilde Rus tarafının AB üye devletlerinin ve AB yapısının temsilcilerini yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Yaptırımlar AB’nin askeri yapılarının yöneticileri ve AB komiserleri dahil, AB’nin üst düzey yöneticilerine yöneliktir. Ayrıca Rus karşıtlığı politikalarını teşvik eden Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu da yaptırımlara tabidir. Rusya’nın cevap niteliğindeki kara listesine ayrıca bazı AB’ye üye devletlerin hükümet ve parlamento başkanları, Rus karşıtı duyguları kışkırtan kamuya mal olmuş kişiler ve medya çalışanları da dahil edildi” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, yaptırım kararı ile ilgili notanın AB’nin Moskova’daki temsilciliğine iletildiği aktarıldı.