TİHEK'ten Gülşen'e para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) kararına göre, 3 imam hatip lisesi mezunu, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözler sarf eden ve hakkında yasal işlem başlatılan Gülşen Çolakoğlu'nun "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle Kurul'a başvurdu.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, başvurular kapsamında görüşü sorulan Çolakoğlu'nun avukatı, müvekkilinin, halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de müvekkilinin özür dilediğini bildirdi. Başvurucuların konserdeki sözlerin muhatabı olmadığı belirtilen görüşte, başvuruların reddine karar verilmesi istendi.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, "ayrımcılık yasağının ihlal" edildiğine hükmetti ve her bir başvurucu yönünden Çolakoğlu'na 50'şer bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

TİHEK'in "inanç temelli ayrımcılık" yapıldığı öne sürülen kararında, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu ifadelerin sadece bireysel bir isnatta kalmayıp, 1951 yılından beri faaliyette bulunan okullardan mezun olan herkesi zan altında bıraktığı gerçeği göz önüne alındığında, muhatap vekili tarafından olayın başvuran ile hiçbir alakasının olmadığı, söz konusu ifadelerin önceden planlanmadan, herhangi bir haksız fiil kastı taşımadan, sahnedeki bir müzisyen arkadaşıyla şakalaşırken bir anlık bir refleksle söylendiği savunmalarına itibar edilmemiştir."